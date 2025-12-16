Advertisement
trendingNow13042406
Hindi Newsदुनियाक्या खत्म होने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ये ऐलान, जेलेंस्की के तेवर भी पड़े ठंडे

क्या खत्म होने वाला है रूस-यूक्रेन युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया ये ऐलान, जेलेंस्की के तेवर भी पड़े ठंडे

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने वाला समझौता अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है. उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ लंबी और सकारात्मक बातचीत के बाद यह बयान दिया. बता दें, ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय नेता यूक्रेन में शांति समझौता लागू करने के लिए एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय बल तैनात करने का प्रस्ताव दे रहे हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने से जुड़ा एक समझौता अब पहले से कहीं अधिक करीब है. यह बयान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद दिया. ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम अब पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं. उन्होंने बताया कि जेलेंस्की के साथ-साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो (NATO) के नेताओं से उनकी बहुत लंबी और बहुत अच्छी बातचीत हुई है.

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन में संभावित शांति समझौते को लागू करने के लिए एक बहुराष्ट्रीय बल तैनात करने का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बर्लिन में प्रमुख पश्चिमी शक्तियों की बैठक हुई, हालांकि रूस ने अभी तक इन सुझावों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

बर्लिन वार्ता में यूरोपीय नेताओं ने कही ये खास बात 

Add Zee News as a Preferred Source

बर्लिन में हुई वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका समर्थित मजबूत सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता पर जोर दिया. प्रस्तावित बल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि रूस 2022 में शुरू हुए हमले को समाप्त करने से जुड़े किसी भी समझौते का उल्लंघन न करे. इस बीच, जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के दूतों के साथ बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन सुरक्षा गारंटी को लेकर प्रगति हुई है. उन्होंने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर से भी मुलाकात की, जिनके साथ युद्ध समाप्त करने के लिए संभावित ढांचे पर चर्चा हुई.

हालांकि, जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस विषय पर काफी बातचीत हुई है लेकिन हमारे विचार अब भी अलग-अलग हैं. अमेरिका की ओर से संकेत दिए गए हैं कि यूक्रेन को कुछ क्षेत्रों पर रूस के नियंत्रण को स्वीकार करना पड़ सकता है जिसे कीव खारिज करता रहा है. 

इस बीच, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने वार्ता को वास्तविक शांति प्रक्रिया का अवसर बताया और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित पर्याप्त सुरक्षा गारंटी की सराहना की. यूरोपीय बयान में यह भी कहा गया कि यूक्रेन की सेना को निरंतर समर्थन मिलना चाहिए और उसकी संख्या शांति काल में लगभग 8 लाख सैनिकों के स्तर पर बनी रहनी चाहिए. शांति बनाए रखने के लिए एक अमेरिका के नेतृत्व वाला युद्धविराम निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जो किसी भी उल्लंघन की पहचान करेगा और भविष्य के हमलों की पूर्व चेतावनी देगा.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्‍या ! भारत ने संवैधानिक तख्‍तापलट-इमरान खान का नाम लेकर UNSC में PAK की लगा दी क्लास

 

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी सुरक्षा गारंटी प्रदान करेगा, हालांकि ट्रंप पहले ही यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना को खारिज कर चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा है कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता की आकांक्षाएं ही रूस के आक्रमण का कारण बनीं है. इससे पहले भी मॉस्को ने यूक्रेन में शांति समझौते की निगरानी के लिए किसी भी यूरोपीय नेतृत्व वाली सेना के गठन पर आपत्ति जताई थी. इस बीच, रूस ने संकेत दिया है कि वह अपनी मूल मांगों जिसमें क्षेत्रीय नियंत्रण और यूक्रेन का नाटो में कभी शामिल न होना पर कायम रहेगा. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि अमेरिका बर्लिन में चर्चा की गई अवधारणा को उसके सामने स्पष्ट रूप से रखेगा.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
Maharashtra news
'CM का फैसला आखिरी होगा...', लोकल चुनाव में BJP, NCP में होगी 'फ्रेंडली फाइट'
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
#WeatherForecast
भारत में ठंड का कहर जारी, कोल्ड वेव और कोहरे का IMD अलर्ट, 16 दिसंबर का मौसम का हाल
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA
DNA: नितिन नबीन के चयन में 'जाति' का रोल क्या है? कम लोगों को मालूम होगा सही उत्तर
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
DNA Analysis
DNA: 'आजादी या मौत...' मुनीर के खिलाफ नया नारा, बगावत पर उतरे इमरान खान के समर्थक
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
Bondi beach attack update
ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले का जिम्मेदार कौन? पाक को छोड़ ईरान के पीछे इजरायल
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
Drone
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लाहौर से दागा गया था तुर्किए मेड ड्रोन, प्रदर्शनी में शामिल
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
Second Lieutenant Arun Khetarpal
PAK के 10 पैटन टैंक किए थे तबाह, परमवीर अरुण की बहादुरी का लोहा मानते थे दुश्मन
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT
maharashtra municipal election
'EC ने भरोसा दिया था मगर', निकाय चुनावों की तारीख के ऐलान से क्यों बिफरी शिवसेना UBT
कौन हैं नए CIC राज कुमार गोयल? जिनके नाम पर समहत हुए PM मोदी और राहुल गांधी
Chief Information Commissioner
कौन हैं नए CIC राज कुमार गोयल? जिनके नाम पर समहत हुए PM मोदी और राहुल गांधी
मदद का वादा या कुछ और इरादा? प्रदूषण के पंजे में जकड़ी दिल्ली पर चीन देने लगा ज्ञान
Delhi pollution
मदद का वादा या कुछ और इरादा? प्रदूषण के पंजे में जकड़ी दिल्ली पर चीन देने लगा ज्ञान