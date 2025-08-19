व्हाइट हाउस में हो रही थी ट्रंप-जेलेंस्की की 'महापंचायत', EU के नेता थे मौजूद; उनके मन में क्या चल रहा होगा?

Trump Zelenskyy Oval Office meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में जेंलेस्की और यूरोपियन यूनियन (EU) के देशों की अहम बैठक हुई. उस दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब शामिल हुए. यूरोपीय यूनियन (EU) की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन और नाटो महासचिव मार्क रूटे भी वहां थे.

मीटिंग से पहले क्या बोले थे यूरोप के महारथी

-ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने कहा, हमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में एकजुट रहना चाहिए और रूस के साथ किसी भी तरह के जमीन के आदान प्रदान का विरोध करना चाहिए. हम प्रतिबंधों के माध्यम से रूस पर दबाव बनाए रखेंगे. यानी ब्रिटेन समझौते की राह में रोड़ा बन सकता है.

-जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज ने कहा जर्मनी यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी सहयोगी देशों को यूक्रेन की रक्षा में योगदान देना चाहिए.

-फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, रूस के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं. उन्होंने कहा हम रूस की आक्रामकता को बिना सजा के नहीं छोड़ सकते. हम यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे.

-इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, इटली यूक्रेन के साथ है, हम उनके देश की रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करेंगे. हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी समाधान यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे और रूस की आक्रामकता को पुरस्कार न मिले.

दबाव रूस-यूक्रेन दोनों पर!

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अगर रूस को डोनबास रीजन देने का समझौता नहीं करते और रूस से युद्ध जारी रखने का फैसला करते हैं तो अमेरिका सैन्य मदद को रोक सकता है, जिसके बगैर वो रूस से नहीं लड़ पाएंगे. अगर समझौता कर लेंगे तो यूक्रेनी जनता पूछेगी कि समझौता ही करना था तो पूरा देश क्यों उजाड़ दिया?

अगर पुतिन को सिर्फ क्रीमिया पर कब्जे को यूक्रेन और यूरोप की मान्यता और यूक्रेन को नेटो में ना शामिल करने की डील देकर समझौते के लिए कहा जाएगा तो पुतिन के लिए ये उंट के मुंह में जीरा वाली बात होगी. क्योंकि रूस के लोग भी पूछेंगे अगर ऐसा ही करना था तो युद्ध की शुरुआत क्यों की.

यूरोप के नेताओं के मन में क्या चल रहा होगा?

यूरोप के नेताओं के लिए स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली है. अगर समझौता हो गया तो उनको डर रहेगा. पहले क्रीमिया और अब डोनबास लेने वाले पुतिन आगे यूरोपीय देशों पर भी आक्रामकता दिखाकर नज़र गड़ा सकते हैं. अगर समझौता नहीं हआ तो अमेरिका के बगैर यूक्रेन को रूस से लड़ने की मदद देकर वो कंगाल हो जाएंगे और रूस से हमले का खतरा भी बढ़ जाएगा.

इसके अलावा ट्रंप इस वक्त चाहते हैं किसी तरह समझौता हो जाए. युद्ध रुक जाए और उनको नोबल पुरस्कार मिल जाए. उनके मित्र यूरोपीय देश भी ज्यादा नाराज़ ना हों. यानी ट्रंप की कोशिश है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे.

समस्या क्या है?

- स्टार्मर, ट्रंप की 'America First' नीति और मुस्लिम देशों पर यात्रा प्रतिबंध जैसी नीतियों की आलोचना कर चुके हैं.

- स्टार्मर, रूस को लेकर ट्रंप के नर्म रुख के भी आलोचक हैं.

- स्टार्मर ने फिलिस्तीन को नया देश बनाने पर समर्थन दिया. जिसके ट्रंप विरोधी हैं.

- जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज संयुक्त राष्ट्र और नेटो को लेकर ट्रंप की नीतियों के आलोचक रहे हैं .

- ट्रंप ने नेटो सहयोगियों से रक्षा खर्च बढ़ाने की मांग की थी. जर्मन चांसलर इस पर चिंता जता चुके हैं.

- फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ट्रंप की नीतियों के खिलाफ ज्यादा मुखर रहे हैं. ट्रंप के क्लाइमेट समिट से बाहर आने का मैक्रों विरोध कर चुके हैं.

- ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान मैक्रों ने नेटो के ब्रेन डेड होने की बात कही, जिसे ट्रंप के साथ संबंधों में तनाव बढ़ाने वाला माना गया.

- मैक्रों मानने हैं कि फ्रांस-यूरोप को अपने हितों के लिए फ्री होकर काम करना चाहिए, ट्रंप, EU देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने की मांग करते हैं.

- फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ट्रंप के रूस के प्रति नरम रुख की आलोचना कर चुके हैं.

दरअसल यूरोप के नेताओं के लिए स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति थी. अब तक की वॉर के दौरान यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से 29 लाख करोड़ रूपयों की मदद दी गई है. सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन को 8 लाख करोड़ की मदद दी. अकेले यूरोप इस युद्ध को स्पांसर नहीं कर सकता. मानाल जा रहा था कि असमंजस होने पर ट्रंप-मेलोनी की केमिस्ट्री ही व्हाइट हाउस में भी यूरोपीय देशों के काम आ सकती है.