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Hindi Newsदुनियाआखिर क्यों फिर तेज हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध? पिछले 20 घंटों में रूस ने दागे 619 ड्रोन; यूक्रेन में मची भारी तबाही

आखिर क्यों फिर तेज हुआ रूस-यूक्रेन युद्ध? पिछले 20 घंटों में रूस ने दागे 619 ड्रोन; यूक्रेन में मची भारी तबाही

Russian Missile Attack: रूस ने पिछले कुछ घंटों में यूक्रेन के निप्रो समेत कई शहरों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनमें कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस पर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. इस बीच रूस के हमलों का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी रूस के अंदर ड्रोन हमले तेज किए, जिससे ये युद्ध एक बार फिर भड़क गया है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:19 AM IST
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Russia-Ukraine War
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Russia-Ukraine War: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच काफी लंबे समय से शांत चल रहा रूस और यूक्रेन युद्ध एक बार फिर तेज हो गया है. पिछले 12 घंटों में रूसी सेना ने दक्षिण-पूर्वी यूक्रेनी शहर निप्रो पर मिसाइलों और ड्रोन के जरिए लगातार कई हमले किए. ये हमले एक-दो बार नहीं, बल्कि लगभग 20 घंटे तक अलग-अलग चरणों में जारी रहे, जिससे यह साफ हो गया कि यह एक सुनियोजित और तीव्र सैन्य अभियान था. स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, इन हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए, जबकि केवल निप्रो में ही 8 लोगों की जान गई और 49 लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं.

रात के समय हुए पहले हमले में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट इमारत का बड़ा हिस्सा मिसाइल लगने से ढह गया. मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जब बचावकर्मी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया, तभी उसी इलाके पर फिर से हमला किया गया. इस दूसरी स्ट्राइक में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.

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बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले

यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, रूस ने एक ही रात में 619 ड्रोन और 47 मिसाइलें दागीं, जो इस युद्ध के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है. यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया या निष्क्रिय कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कई हमले अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे और उन्होंने भारी तबाही मचाई. रूस का कहना है कि उसने सैन्य-औद्योगिक और ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन यूक्रेन के अधिकारियों का आरोप है कि असल में इन हमलों का बड़ा हिस्सा रिहायशी इलाकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर केंद्रित था.

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इन हमलों का असर केवल निप्रो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चेर्निहिव, खार्किव, जापोरिजिया और डोनेट्स्क जैसे कई क्षेत्रों में भी तबाही देखी गई. चेर्निहिव में दो लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए, जबकि खार्किव में एक साल का बच्चा भी घायल हुआ. जापोरिजिया में एक मिनीबस पर हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई. डोनेट्स्क क्षेत्र के शहरों में कई घर, ऊंची इमारतें और सार्वजनिक भवन क्षतिग्रस्त हुए, जिससे यह स्पष्ट है कि हमले व्यापक स्तर पर किए गए.

यूक्रेन में डर का माहौल

इन हमलों के बाद निप्रो और अन्य प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग गहरे सदमे और गुस्से में हैं. कई परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए और लोगों को अपने ही शहर में सुरक्षित स्थान ढूंढना मुश्किल हो रहा है. एक महिला, जो हमले में बच गईं, ने इसे दूसरी जिंदगी मिलने जैसा बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनका घर अब रहने लायक नहीं बचा. बचावकर्मी लगातार मलबे से लोगों को निकालने में जुटे हैं, जबकि शहर के ऊपर काले धुएं के बादल छाए हुए हैं.

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जवाबी हमले की तैयारी में यूक्रेन

इस बीच, यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई को तेज कर दिया है और रूसी क्षेत्र के अंदर तक ड्रोन हमले किए हैं. रूस के येकातेरिनबर्ग जैसे दूरस्थ शहरों में भी ड्रोन हमलों की खबरें आई हैं, जहां एक अपार्टमेंट इमारत को नुकसान पहुंचा. बेलगोरोद क्षेत्र में एक महिला की मौत हुई और अन्य लोग घायल हुए, जबकि रूस के कब्जे वाले लुहांस्क और क्रीमिया क्षेत्रों में भी यूक्रेनी हमलों की पुष्टि हुई है. सेवस्तोपोल में रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने कई ड्रोन मार गिराए, जिससे यह स्पष्ट है कि युद्ध अब सीमाओं से बाहर निकलकर दोनों देशों के अंदर तक फैल चुका है.

इस संघर्ष का असर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा है. यूक्रेन की सीमा से लगे रोमानिया में ड्रोन के मलबे से एक घर और बिजली के ढांचे को नुकसान पहुंचा, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ. यह घटना इस बात का संकेत है कि युद्ध का खतरा अब नाटो देशों तक भी पहुंच सकता है, जिससे वैश्विक चिंता बढ़ रही है.

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आखिर क्यों तेज हुआ युद्ध?

विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के इस नए उभार के पीछे कई कारण हैं. एक तरफ रूस बड़े पैमाने पर हमले कर यूक्रेन की एयर डिफेंस प्रणाली को कमजोर करने और उसके संसाधनों को थकाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन द्वारा रूस के अंदर तक किए जा रहे ड्रोन हमलों ने संघर्ष को और आक्रामक बना दिया है. इसके अलावा, हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंध भी इस बढ़ते तनाव का एक महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे हैं. रूस इन प्रतिबंधों के जवाब में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी देशों से और अधिक सैन्य सहायता की मांग कर रहा है.

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ये भी पढ़ें: क्रेमलिन को कमजोर बताकर पुतिन के तख्तापलट की तैयारी? कौन है वो सूरमा जिसने दी रूस के 'सरकार' को चुनौती

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया है और वह लगातार ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए नागरिक ढांचे को निशाना बना रहा है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं.

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बता दें कि पिछले 12 घंटों के घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध एक बार फिर तेज और अधिक खतरनाक हो चुका है. लगातार और बड़े पैमाने पर हो रहे हमले, नागरिक इलाकों को निशाना बनाना और दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के क्षेत्रों में हमले करना इस बात का संकेत है कि यह संघर्ष अभी और लंबा चल सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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