Advertisement
trendingNow12940695
Hindi Newsदुनिया

अब रूस-यूक्रेन युद्ध का क्या होगा हश्र? पुतिन ने ट्रंप और जेलेंस्की से बनाई दूरी; मिलने से किया साफ इनकार

रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि युद्ध में बढ़ती मौतों को देखते हुए पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की से मुलाकात नहीं करेंगे. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध में बढ़ती मौतों को देखते हुए पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की से मुलाकात नहीं करेंगे. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध पर बोलते हुए कहा है कि रूस को जागने और वास्तविकता को स्वीकार करने की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका अभी भी शांति के लिए प्रयास कर रहा है. फॉक्स न्यूज पर एक साक्षात्कार के दौरान वेंस ने कहा कि हम यहां शांति चाहते हैं. हम प्रशासन की शुरुआत से ही सक्रिय रूप से शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन रूसियों को भी जागना होगा और वास्तविकता को स्वीकार करना होगा. उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन अब युद्ध जीतने की मजबूत स्थिति में है.

फरवरी 2022 से जारी है रूस-यूक्रेन वॉर

अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताया और कहा कि यूक्रेन निरंतर समर्थन से अपना पूरा क्षेत्र वापस पा सकता है. ट्रंप ने मंगलवार को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि यूक्रेन-रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जानने और समझने के बाद और रूस को हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ के समर्थन से यूक्रेन खुद को अपने मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए लड़ने और जीतने की स्थिति में है. द हिल के अनुसार ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की थी. उन्होंने पहले सुझाव दिया था कि यूक्रेन को शांति समझौते के तहत क्षेत्रीय रियायतें स्वीकार करनी होंगी. यूक्रेन वर्तमान में लुहान्स्क और क्रीमिया के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है जिस पर 2014 में मास्को ने कब्जा कर लिया था साथ ही डोनेट्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन के कुछ हिस्सों पर भी. यह युद्ध जो फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के साथ शुरू हुआ था ने भारी मानवीय क्षति पहुंचाई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

रूस कितने और लोगों को खोने को है तैयार: वेंस 

वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुमान  250000 से ज्यादा रूसी सैनिक और 60000 से 100000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने 10 सितंबर को बताया कि संघर्ष में 14100 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं. द मॉस्को टाइम्स के अनुसार इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं. पिछले महीने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की थी कि एक त्रिपक्षीय बैठक होगी. वेंस ने कहा कि बहुत से लोग मर रहे हैं. उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है. वे और कितने लोगों को खोने को तैयार हैं. 

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

russia-ukraine war

Trending news

Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
;