अब रूस-यूक्रेन युद्ध का क्या होगा हश्र? पुतिन ने ट्रंप और जेलेंस्की से बनाई दूरी; मिलने से किया साफ इनकार

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जानकारी देते हुए बताया कि युद्ध में बढ़ती मौतों को देखते हुए पुतिन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की से मुलाकात नहीं करेंगे. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध पर बोलते हुए कहा है कि रूस को जागने और वास्तविकता को स्वीकार करने की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका अभी भी शांति के लिए प्रयास कर रहा है. फॉक्स न्यूज पर एक साक्षात्कार के दौरान वेंस ने कहा कि हम यहां शांति चाहते हैं. हम प्रशासन की शुरुआत से ही सक्रिय रूप से शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन रूसियों को भी जागना होगा और वास्तविकता को स्वीकार करना होगा. उनकी यह टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन अब युद्ध जीतने की मजबूत स्थिति में है.

फरवरी 2022 से जारी है रूस-यूक्रेन वॉर

अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने रूस को कागजी शेर बताया और कहा कि यूक्रेन निरंतर समर्थन से अपना पूरा क्षेत्र वापस पा सकता है. ट्रंप ने मंगलवार को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया कि यूक्रेन-रूस की सैन्य और आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से जानने और समझने के बाद और रूस को हो रही आर्थिक परेशानी को देखते हुए मुझे लगता है कि यूरोपीय संघ के समर्थन से यूक्रेन खुद को अपने मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए लड़ने और जीतने की स्थिति में है. द हिल के अनुसार ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की थी. उन्होंने पहले सुझाव दिया था कि यूक्रेन को शांति समझौते के तहत क्षेत्रीय रियायतें स्वीकार करनी होंगी. यूक्रेन वर्तमान में लुहान्स्क और क्रीमिया के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है जिस पर 2014 में मास्को ने कब्जा कर लिया था साथ ही डोनेट्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन के कुछ हिस्सों पर भी. यह युद्ध जो फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के साथ शुरू हुआ था ने भारी मानवीय क्षति पहुंचाई है.

रूस कितने और लोगों को खोने को है तैयार: वेंस

वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुमान 250000 से ज्यादा रूसी सैनिक और 60000 से 100000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने 10 सितंबर को बताया कि संघर्ष में 14100 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं. द मॉस्को टाइम्स के अनुसार इस युद्ध में 620 से ज्यादा रूसी नागरिक भी अपनी जान गंवा चुके हैं. पिछले महीने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक के बाद राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की थी कि एक त्रिपक्षीय बैठक होगी. वेंस ने कहा कि बहुत से लोग मर रहे हैं. उनके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं है. वे और कितने लोगों को खोने को तैयार हैं.