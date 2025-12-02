Advertisement
trendingNow13025882
Hindi Newsदुनिया

पीस डील के लिए मॉस्को पहुंचे ट्रंप के दामाद, उधर रूस ने एक और शहर पर किया कब्जा, जेलेंस्की भी बोले- शांति चाहिए लेकिन...

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन जंग के बीच जंग खत्म होने के नाम नहीं ले रही है, दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े हुए हैं. एक तरफ रूस लगातार कब्जे कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 02, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पीस डील के लिए मॉस्को पहुंचे ट्रंप के दामाद, उधर रूस ने एक और शहर पर किया कब्जा, जेलेंस्की भी बोले- शांति चाहिए लेकिन...

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अभी तक निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुंची है. हालांकि ट्रंप के दामाद 28 बिंदुओं वाली पीस डील के लिए मॉस्को पहुंचे हैं लेकिन इसी बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा दावा किया है. क्रेमलिन के मुताबिक रूसी फौजों ने डोनेत्स्क क्षेत्र के क्रास्नोआर्मेयस्क और खारकीव इलाके के वोलचांस्क पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है. इसके अलावा तीसरे मोर्चे पर यूरोप और जेलेंस्की भी अपनी जिद पर अड़े हैं. उनका कहना है कि यूक्रेन और यूरोप को दरकिनार कर कोई भी शांति समझौता मंजूर नहीं होगा.

यूक्रेन के इलाकों पर रूस का कब्जा

यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे की रिपोर्ट रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव, सेंटर फोर्स के कमांडर वैलेरी सोलोदचुक और ईस्ट फोर्स के कमांडर आंद्रेई इवानायेव ने राष्ट्रपति पुतिन को दी. गेरासिमोव ने बताया कि दोनों शहरों पर कंट्रोल हासिल करने के साथ-साथ दूसरे मोर्चों पर भी रूसी सेना ने आक्रामक अभियान तेज कर दिया है. सोलोदचुक ने कहा कि क्रास्नोआर्मेयस्क-दिमित्रोव इलाकों में घिरी यूक्रेनी सेना को कमजोर किया जा रहा है और दिमित्रोव का दक्षिणी हिस्सा अब रूस के कब्जे में है.

यह भी पढ़ें: पुतिन की सिक्योरिटी पर नई बात क्या है? जानिए उनकी ट्रेन क्यों है इतनी स्पेशल

Add Zee News as a Preferred Source

अन्य इलाकों पर कब्जे की तैयारी

इवानायेव ने जानकारी दी कि रूस की फौजें जापोरिज्जिया और द्नेप्रोपेत्रोव्स्क क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं. उनके मुताबिक रूसी सेना गाइचुर नदी तक पहुंच चुकी है और अब गुल्याईपोल शहर पर कब्जे की तैयारी शुरू हो गई है. इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्रास्नोआर्मेयस्क के मुख्य चौराहे पर रूसी झंडा फहराते सैनिकों का वीडियो भी जारी किया.

यूक्रेन-यूरोप को शामिल किए बगैर कोई समझौता नहीं- फ्रांस

जबकि दूसरी तरफ यूरोप में रूस की इन सैन्य गतिविधियों के बीच शांति समझौते को लेकर कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. इमैनुएल मैक्रों, फ्रेडरिक मर्ज और कई यूरोपीय नेताओं ने दो टूक कहा है कि यूक्रेन और यूरोप को शामिल किए बिना कोई भी शांति समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. पेरिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद मैक्रों ने कहा,'यूक्रेन से जुड़े किसी भी शांति प्रस्ताव को अंतिम रूप यूक्रेन और यूरोप की भागीदारी के बिना नहीं दिया जा सकता.'

जेलेंस्की ने क्या कहा?

इसी मौके पर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहता है लेकिन सम्मानजनक शांति के साथ. साथ ही जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि शांति वार्ता में सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मुद्दा क्षेत्रीय विवाद है. उन्होंने कहा,'क्षेत्रीय सवाल सबसे कठिन है, क्योंकि रूस उन इलाकों को छोड़ने को तैयार नहीं जिन पर उसने कब्जा किया है और यूक्रेन उन इलाकों को छोड़ नहीं सकता जो उसके हैं.'

यह भी पढ़ें: जहां युद्ध ने नोटों तक को बना दिया अपंग... एक नौजवान जो फटे नोटों से जोड़ रहा भविष्य

यूक्रेन को चाहिए सुरक्षा की गारंटी

जेलेंस्की ने दो टूक कहा कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा. यह देश की लाल रेखा है. उनके मुताबिक अगर कोई शांति समझौता यूक्रेन की आजादी और फैसले लेने की ताकत को कमजोर करता है तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा. जेलेंस्की ने कहा कि शांति तभी टिकाऊ होगी जब यूक्रेन को मजबूत अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी मिले. दरअसल यूक्रेन चाहता है कि उसे NATO जैसी सुरक्षा व्यवस्था का विकल्प या गारंटी मिले, ताकि रूस दोबारा हमला न कर सके, हालांकि रूस और अमेरिका दोनों ही NATO सदस्यता के खिलाफ हैं.

अमेरिका की पहल और रूस से सीधी बातचीत

इस बीच अमेरिका एक 28 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव पहले ही पेश कर चुका है. इस प्रस्ताव पर अमेरिका, यूक्रेन और कुछ यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि जिनेवा में बातचीत भी कर चुके हैं. अब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मंगलवार को मॉस्को पहुंचकर सीधे व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे. इस मीटिंग में जंगबंदी और संभावित समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है. व्हाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि बातचीत को लेकर अमेरिका को बहुत उम्मीदें हैं.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

RussiaUkraine

Trending news

अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
bjp west bengal news
अमित शाह खुश तो बहुत होंगे! बिहार के बाद बंगाल से आई बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
karnataka
हम भाइयों की तरह काम कर रहे हैं... कर्नाटक में आज एक और 'पॉवर ब्रेकफास्ट'
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
SIR News Update
ये पकड़ो आधार, भरो अपना... बीएलओ जान दे रहे, प्राइवेट जॉब जितना प्रेशर है क्या?
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
Raj Bhavan
अब देशभर में ‘राजभवन’ को कहा जाएगा ‘लोकभवन’, नाम बदलकर मोदी सरकार ने दिया ये मैसेज
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
pollution news
पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में बड़ी गिरावट, 2025 में घटी स्टबल बर्निंग
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
West Bengal
West Bengal: BJP के लिए शुभ संकेत, HC बार एसोसिएशन की 10 में से 7 सीटों पर कब्जा
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
Supreme Court
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
Jammu Kashmir
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?