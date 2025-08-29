रूस ने कीव पर किए ताबड़तोड़ हमले, यूरोपियन कमीशन की उड़ी नींद, पुतिन के सामने रख दी ये बड़ी मांग

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 सालों से युद्ध चल रहा है. वहीं दोनों के बीच युद्धविराम समझौता भी कई बार विफल हो चुका है. अब यूरोपीय आयोग ( European Comission) की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने रूस की ओर से कीव पर किए गए कई भीषण हवाई हमलों के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शांति वार्ता की अपील की है. बता दें कि इन हमलों के चलते यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि कार्यालय को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

'पुतिन को बातचीत की मेज पर आना होगा...'

उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप की ओर से यूक्रोन को न्यायसंगत और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए रक्षा सहायता और सुरक्षा गारंटी की सहायता जारी रखी जाएगी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,' कीव पर हुए बड़े हमले के बाद, जिसमें हमारे यूरोपीय संघ के कार्यालय भी प्रभावित हुए थे, अभी-अभी राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की. पुतिन को बातचीत की मेज पर आना होगा. हमें यूक्रेन के लिए न्यायसंगत और स्थायी शांति सुनिश्चित करनी होगी, ठोस और विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी के साथ, जो देश को स्टील पोर्क्यूपाइन में बदल देगी. यूरोप अपनी भूमिका पूरी तरह निभाएगा.'

Just spoke with President @ZelenskyyUa, then @POTUS Donald Trump, following the massive strike on Kyiv which also hit our EU offices. Add Zee News as a Preferred Source Putin must come to the negotiating table. We must secure a just and lasting peace for Ukraine with firm and credible security guarantees that… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 28, 2025

उन्होंने आगे लिखा, 'उदाहरण के लिए हमारा रक्षा उपकरण SAFE बहादुर यूक्रेनी सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा.'

कीव में 10 लोगों की मौत

बता दें कि रूस की ओर से कीव पर किए गए हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए हैं. यूरोपीय संघ के यूक्रेन में स्थित प्रतिनिधि कार्यालय को भी गंभीर क्षति पहुंची है, हालांकि प्रतिनिधि कार्यालय के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं. वॉन डेर लेयेन ने रूस के नागरिक ढांचे पर हमलों की निंदा करते हुए कहा,' रूस को नागरिक ढांचे पर अंधाधुंध हमले तुरंत बंद करने चाहिए और न्यायसंगत व स्थायी शांति के लिए वार्ता में शामिल होना चाहिए.'

प्रतिनिधि कार्यालय में गिरी मिसाइलें

वॉन डेर लेयेन ने घोषणा करते हुए कहा कि वह उन 7 सदस्य देशों की यात्रा करेंगी, जो रूस और बेलारूस के साथ यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की रक्षा करते हैं. यूरोपीय संघ की राजदूत कातरीना माथर्नोवा ने बताया कि 2 मिसाइलें प्रतिनिधि कार्यालय से मात्र 50 मीटर की दूरी पर 20 सेकंड के अंतराल में गिरीं, जिससे इमारत को गंभीर नुकसान हुआ.

FAQ

रूस ने कीव पर कब हमला किया?

रूस ने बुधवार 27 अगस्त 2025 की रात कीव पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया.

उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने क्या मांग की है?

उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पुतिन से शांति वार्ता में शामिल होने की अपील की है और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात कही है.