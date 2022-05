Russia-Ukraine War: रूस के खिलाफ जंग में उतरी यूथ ओलंपिक गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट शूटर, पुतिन को दी धमकी

Kristina Dmitrenko To Join Forces From The Frontline: रूस-यूक्रेन के बीच जारी जंग को ढाई महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है. इस बीच, यूक्रेन (Ukraine) की एक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर ने रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की सेना को चेतावनी दी है कि उनके पास कोई चांस नहीं है. क्रिस्टीना दिमित्रेंको (Kristina Dmitrenko) ने अब अपना फोकस बदल लिया है और यूक्रेन की फ्रंटलाइन सेना में शामिल होकर रूस के खिलाफ अपने शूटिंग कौशल का इस्तेमाल कर रही हैं.

शूटर दिमित्रेंको की पुतिन की सेना को धमकी

द मिरर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिस्टीना दिमित्रेंको साल 2016 में यूथ ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. उन्होंने कहा कि वो रूस के हमलावरों से नहीं डरती हैं, जिन्होंने उनके देश के कुछ हिस्सों को बर्बाद कर दिया है. शूटर दिमित्रेंको ने धमकी देते हुए कहा कि व्लादिमीर पुतिन की सेना जान ले कि मैं अच्छी तरह से शूट करती हूं.

अपना देश बचाने के लिए लगाई जान की बाजी

बता दें कि क्रिस्टीना दिमित्रेंको उत्तरी यूक्रेन के चेर्निहाइव शहर की रहने वाली हैं. जब यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ी तब वो इटली में होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाने वाली थीं. हालांकि, अब वो खेल के लिए नहीं बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए शूटिंग कर रही हैं. वो यूक्रेनियन नेशनल गार्ड के साथ काम कर रही हैं.

शूटर दिमित्रेंको ने दी ये चेतावनी

उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी हो जाएगी. कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था. मैं अच्छे से शूट करती हूं, घुसपैठियों के पास कोई चांस नहीं है.

शूटर क्रिस्टीना दिमित्रेंको ने कहा कि अब मैंने अपनी शूटिंग वाली राइफल को मशीन गन से बदल लिया है. मेरे हाथों में चाहे जो भी हथियार हो, मैं आखिर तक डटी रहूंगी. जीत हमारी ही होगी.

