कीव: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग (Russia-Ukraine War) में एक भारतीय छात्र को गोली लगी है. छात्र को गंभीर अवस्था में राजधानी कीव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (MoS) जनरल वीके सिंह (General VK Singh) ने गुरुवार को पोलैंड के रेजजो हवाई अड्डे पर इसकी जानकारी दी. गौरतलब है कि इससे पहले एक भारतीय छात्र की रूसी सेना के हमले में मौत हो गई थी.

जनरल वीके सिंह ने बताया कि कीव के एक छात्र को गोली लगने की सूचना मिली है. उसे तुरंत कीव के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा, ‘भारतीय दूतावास ने पहले ही प्राथमिकता से इस बात को साफ कर दिया था कि सभी को कीव छोड़ देना चाहिए. युद्ध की स्थिति में बंदूक की गोली किसी के धर्म और राष्ट्रीयता को नहीं देखती है’.

I received info today that a student coming from Kyiv got shot and was taken back midway. We're trying for maximum evacuation in minimum loss: MoS Civil Aviation Gen (Retd) VK Singh, in Poland#RussiaUkraine pic.twitter.com/cggVEsqfEj

— ANI (@ANI) March 4, 2022