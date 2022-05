Russia Ukraine War: क्या यूक्रेन युद्ध में घायल अपने सैनिकों को गोली मार रहा रूस? सामने आया सनसनीखेज दावा

Russia Ukraine War: क्या यूक्रेन (Ukraine) युद्ध में घायल होने वाले अपने सैनिकों का इलाज करवाने के बजाय रूस (Russia) उन्हें मौत के घाट उतार रहा है. पश्चिमी मीडिया में इन दिनों यह सनसनीखेज दावा किया जा रहा है.