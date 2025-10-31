Advertisement
Trump Putin Meeting: यूक्रेन में जंग रोकने की कोशिशों पर चला किसका हथौड़ा? अब पुतिन से न मिलेंगे ट्रंप!

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित मुलाकात मास्को द्वारा मांगों की एक औपचारिक सूची प्रस्तुत करने के बाद रद्द कर दी गई है. मास्को की मांगों को अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने 'अतिवादी' कदम करार दिया है.

Oct 31, 2025
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रस्तावित मुलाकात मास्को द्वारा मांगों की एक औपचारिक सूची प्रस्तुत करने के बाद रद्द कर दी गई है. मास्को की मांगों को
अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने 'अतिवादी' कदम करार दिया है. बताते चलें कि दोनों महाशक्तियों के बीच तीन महीनें के भीतर दूसरी बार होने वाली मीटिंग अगले महीने बुडापेस्ट में होनी थी, जिसका मकसद रूस और अमेरिका के बीच बढ़ रहे तनाव को कम करना था.

सियासी कोशिश

वाशिंगटन और मास्को के बीच होने वाली प्रस्तावित मीटिंग नए सिरे से राजनयिक प्रयासों का हिस्सा था. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने रूस की शर्तों की समीक्षा के बाद इस कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया. जिसमें कथित तौर पर प्रतिबंधों पर बड़ी रियायतें और रूस के क्षेत्रीय दावों को मान्यता देना शामिल था.

अधिकारिक ऐलान का इंतजार

फिलहाल, व्हाइट हाउस ने रद्दीकरण के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इस बैठक को लेकर पहले से ही कुछ संशय था, जब एक अनाम अमेरिकी अधिकारी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि निकट भविष्य में ट्रंप-पुतिन बैठक की 'कोई योजना नहीं' है.

हाल ही में, ट्रंप ने पुतिन से 'निराश' होने की बात स्वीकार की थी. जो उनके पहले के बयान से बदलाव का संकेत था कि अगर पुतिन कुछ झुकते हैं तो रूसी नेता के साथ उनकी व्यक्तिगत केमिस्ट्री यूक्रेन युद्ध को जल्द ही समाप्त कर सकती है. 

वहीं ट्रंप ने पिछले हफ़्ते स्वीकार किया कि यूक्रेन युद्ध के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए फ्लोरिडा में अमेरिकी अधिकारियों के साथ क्रेमलिन के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि की बैठक के बावजूद, निकट भविष्य में पुतिन के साथ एक उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन की संभावना नहीं है. ट्रंप ने आगे कहा कि वह इस तरह की बातचीत में वक्त बर्बाद करना नहीं चाहते.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

russia ukraine war

