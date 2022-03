Russia Ukraine War: 'किंझल' के बाद रूस ने जंग में उतारा दूसरा घातक हथियार, 5 मिनट में लंदन को कर सकता है तबाह

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 26 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक युद्ध का कोई नतीजा सामने नहीं आया है. यूक्रेन को झुकाने के लिए रूस अब लगातार उस पर घातक मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल कर रहा है.

'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक रूस (Russia) ने अब युद्ध बेहद खतरनाक जिरकॉन मिसाइल (Zircon Missile) दागकर पश्चिमी देशों को एक बार फिर युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है. जिरकॉन मिसाइल आवाज से 7 गुणा ज्यादा तेज स्पीड स्पीड से टारगेट पर अटैक करती है. रूस का दावा है कि उसकी जिरकॉन मिसाइल 5 मिनट में लंदन को बर्बाद कर सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार जिरकॉन (Zircon Missile) एक एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है. यह समुद्र से समुद्र और जमीन पर हमला करने में सक्षम है. इस मिसाइल की मारक दूरी एक हजार किलोमीटर दूर तक है. रूस (Russia) का दावा है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को ट्रैक और खत्म नहीं कर सकता है. अगर यह मिसाइल एक बार लॉन्च हो गई तो फिर अपने टारगेट को तबाह करके ही रहती है.

Russia releases footage of 7,000mph hypersonic nuke missile that could hit London in five minutes pic.twitter.com/HUpCM4thPq

— The Sun (@TheSun) March 20, 2022