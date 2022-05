Russia Ukraine War: युद्ध के बीच कुछ पल सुकून के, भावुक कर देगी इस तस्वीर की कहानी

Russia Ukraine War latest Update: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा. इस युद्ध में अब तक कई सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं. कितने नागरिक अपनों से बिछड़ चुके हैं. इसके बावजूद अपने देश के लिए दोनों ही राष्ट्रों के सैनिक लगभग तीन माह से अपने वतन के लिए डटे हुए हैं. इस बीच यूक्रेन से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सभी का ध्यान आकर्षित कर रही है. आइये आपको बताते हैं इस तस्वीर से जुड़ी कड़वी सच्चाई के बारे में.

दिल को छू लेने वाली इस तस्वीर को यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किया गया. इस तस्वीर के साथ भावनात्मक लाइनें भी लिखी हुई हैं. यह पोस्ट एक युवा सैनिक के बारे में था, जो अपने नवजात शिशु को पहली बार गोद में लिए हुए था.

Guardsman Maksym became a father in March. From that moment on, he did not see his son and only recently took him in his arms for the first time.

National Guard of #Ukraine#StandWithUkraine️#StandUpForUkraine#LifeWillPrevail pic.twitter.com/ConVKh8LFI

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 1, 2022