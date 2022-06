Russia-Ukraine war: प्रतिबंधों के खिलाफ पुतिन की नई चाल, आने वाला है 'राष्ट्रवादी बर्गर', मेन्यू में रॉकेट और हथियारों के नाम

Russia-Ukraine war: रूस और यूक्रेन युद्ध के आज 108 दिन पूरे हो गए हैं. एक तरफ रूस के हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस पर प्रतिबंध बढ़ाकर दुनिया भर के देशों को एकजुट करने की लगातार कोशिश कर रहा है. हलांकि इन प्रतिबंधों के खिलाफ पुतिन ने भी तैयारी कर ली है. रूस ने राष्ट्रवादी फास्ट फूड Z- बर्गर की शुरूआत की है.

राष्ट्रवादी फास्ट फूड की शुरुआत

जानकारी के मुताबिक, रूस से मैकडॉनल्ड के बोरिया बिस्तरा बांध लेने के बाद अब राष्ट्रवादी फास्ट फूड Z- बर्गर की शुरूआत हो गई है. दिलचस्प बात ये है कि यहां के मेन्यू में शामिल बर्गर रूसी सेना के रॉकेट और दूसरे हथियारों के नामों पर रखे गए हैं.

सिंबल Z से जोड़कर रखा गया है नाम

रूस में राष्ट्रवादी फास्ट फूड ज्वाइंट की शुरूआत की जा रही है. इस फूड ज्वाइंट की शुरुआत के लिए दिन भी खास चुना गया है. इसकी शुरुआत रूस दिवस (Russia Day) यानी 12 मई को होगी. स फास्ट फूड ज्वाइंट का नाम युद्ध के समर्थन करने वाले सिंबल Z से जोड़कर रखा गया है. इसका नाम है Z-बर्गर. वहीं इसका इसका स्लोगन 'At Z-Burger, we support our own!' रखा गया है.

रूसी हथियारों के नाम पर होगा मेन्यू

इस फास्ट फूड ज्वाइंट मेन्यू भी खास है. इसकी खासियत ये है कि यहां आपको सभी डिश रूसी सेना के हथियारों के नाम से मिलेंगी. रूसी सेना के रॉकेट्स के नाम पर भी बर्गर के नाम रखे गये हैं. Z- बर्गर में जाकर आप 'Su-57', किंझल और 'T-34' बर्गर भी खा सकते हैं.

यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाने की गुजारिश

गौरतलब है कि इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और 200 से अधिक रूसी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले दो अलग-अलग फरमानों पर हस्ताक्षर किए हैं. जेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाने की गुजारिश की है. उन्होंने कहा, 'हमें कार्रवाई करने की जरूरत है, कि यूक्रेन यूरोपीय परिवार का हिस्सा होना चाहिए. आने वाले हफ्तों और दिनों में यूरोपीय संघ एक ऐतिहासिक कदम उठा सकता है, जो यह साबित करेगा कि यूरोपीय परिवार के लिए यूक्रेनी लोगों का संबंध केवल शब्द नहीं हैं.'

