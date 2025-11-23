यूक्रेन की पीठ नहीं छाती में ट्रंप ने घोंपा धोखे का चाकू, क्यों पुतिन की विश लिस्ट है US का शांति प्रस्ताव

World News In Hindi: रूस-यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से भी ज्यादा समय से जंग चल रही है. अब इसको लेकर पुतिन का नया बयान सामने आया है. रूसी राष्ट्रपति ने शनिवार 22 नवंबर 2025 को कहा कि मॉस्को और वाशिंगटन की ओर से संयुक्त रूप से 28 पॉइंट का पीस प्लान तैयार किया गया है, जो यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते का आधार बन सकता है. भले ही ट्रंप यूक्रेन पर इस समझौते को स्वीकार करने के लिए जोर दे रहे हों, लेकिन कीव के इसे आसानी से मानने की संभावना कम जताई जा रही है. इसको लेकर ये 3 कारण मुख्य माने जा रहे हैं.

यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूसी कंट्रोल

रूस और यूक्रेन के बीच समझौते के एक हिस्से में कहा गया है कि क्राइमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस के तौर पर मान्यता दी जाएगी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है. यह यूक्रेन के लिए बड़ा झटका है क्योंकि यह रूस को इन इलाकों पर कंट्रोल देता है. इसके अलावा यूक्रेन को डोनेट्स्क के कुछ हिस्सों से अपनी सेना वापस लेनी होगी, जो एक न्यूट्रल जोन बन जाएगा और इसे रूस के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त होगी. इससे यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि डोनेट्स्क एक अहम इंडस्ट्रियल इलाका है और रूस के लिए एक रणनीतिक जगह है.

यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी के साथ खिलवाड़

रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष खत्म करने को लेकर सुरक्षा गारंटी भी अहम मुद्दा है. यूक्रेन NATO की सदस्यता चाहता है, लेकिन रूस इसका विरोध करता है. रूस के लिए यह एक रेड लाइन है, जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है. इस पीस प्लान में कहा गया है कि रूस पड़ोसी देशों पर आक्रमण नहीं करेगा और NATO का आगे विस्तार नहीं करेगा, लेकिन यूक्रेन को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी नहीं मिलेगी. यूक्रेन को NATO में शामिल नहीं होने के लिए अपने संविधान में अटैच करना होगा. यह योजना यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह उसके रूस के सामने आत्मसमर्पण के तौर पर देखा जा रहा है. यूक्रेन का कहना है कि यह उसके लिए जीने या मरने का सवाल है और उसके लिए खड़े होकर मरना गुलाम बनकर मरने से बेहतर है.

यूक्रेन को तितर-बितर कर देगा समझौता

रूस और यूक्रेन के बीच समझौते में कहा गया है कि युद्ध के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सभी पक्षों को माफी मिलेगी. यह यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उसने रूस पर वॉर क्राइम का गंभीर आरोप लगाया है. इस समझौते से यूक्रेन को डर है कि यह भविष्य में रूसी आक्रमण के लिए रास्ता साफ करेगा. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश एक असंभव विकल्प का सामना कर रहा है. समझौते को अस्वीकार करने से यूक्रेन की राष्ट्रीय गरिमा बनी रहेगी, लेकिन समझौते को स्वीकार करने से यूक्रेन को स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय के बिना छोड़ दिया जाएगा. जेलेंस्की ने कहा कि वह यूक्रेन के हितों को कभी नहीं बेचेंगे.