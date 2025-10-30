Advertisement
यूक्रेन के इन 2 बड़े शहरों पर रूस की घेराबंदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दावे को यूक्रेनी सेना ने किया खारिज

Russia-Ukraine War: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा दावा करते हुए यह कह दिया कि उनकी सेना ने यूक्रेन के दो खास शहर पोकरोव्स्क (डोनेट्स्क) और कुपियांस्क (खार्किव) को चारों तरफ से घेर लिया है. शहरों पर रूस की घेराबंदी के दावे को यूक्रेनी सेना ने खारिज किया है. 

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 30, 2025, 08:36 AM IST
Russia-Ukraine War
Russia-Ukraine War

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्द चल रहा है. हालात कंट्रोल में नहीं दिख रहे. इस बीच बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा रूसी सेना ने यूक्रेन के दो अहम शहरों पोक्रोव्स्क और कुपियांस्क को चारों तरफ से घेर लिया है. यूक्रेनी सैनिक फंस चुके हैं. पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन चाहे तो रूस उनकी सेना के सरेंडर पर बात करने के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी कहा कि रूस पत्रकारों के लिए सुरक्षित रास्ता खोल सकता है, ताकि वे खुद जाकर देख सकें कि वहां क्या हालत है, लेकिन यूक्रेन ने पुतिन के इस दावे को पूरी तरह झूठ करार दिया है.

राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को के एक सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों से बातचीत के दौरान कहा कि 'यूक्रेनी सैनिक इन दोनों शहरों पोकरोव्स्क (डोनेट्स्क क्षेत्र) और कुपियांस्क (खार्किव क्षेत्र) में फंसे हुए हैं और रूस उनके आत्मसमर्पण के लिए बातचीत को तैयार है. उन्होंने कहा कि रूस विदेशी और यूक्रेनी पत्रकारों के लिए सुरक्षित रास्ते खोलेगा ताकि वे 'अपनी आंखों से देख सकें कि असल में वहां क्या हो रहा है.'

यूक्रेनी सेना ने क्या कहा?

यूक्रेन की सेना ने पुतिन के इस दावे को झूठा बताया है. यूक्रेन की पूर्वी सेनाओं के प्रवक्ता ह्रिहोरी शापोवाल ने बताया कि पोक्रोव्स्क में हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन शहर पर रूसी कब्जा नहीं है और नियंत्रण अभी भी यूक्रेन के हाथ में है. यूक्रेन की 7वीं रैपिड रिएक्शन यूनिट, जो पोक्रोव्स्क की रक्षा कर रही है, उसने माना कि रूस ने करीब 11,000 सैनिक लगाए हैं और कुछ रूसी सैनिक शहर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शहर गिरा नहीं है.

आखिर क्या है पुतिन के इस दावे की वजह?

दरअसल, पहले भी कई बार रूस ने दावे किए हैं जो बाद में झूठ साबित हुए हैं और इस दावे की भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है. माना जा रहा है कि रूस यह सब इसलिए कह रहा है, क्योंकि वह अमेरिका और बाकी देशों को ये दिखाना चाहता है कि यूक्रेन अब युद्ध में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता. यही वजह है कि पुतिन लगातार ये दावा भी कर रहे हैं कि रूस की सैन्य क्षमता, खासकर परमाणु ताकत, और मजबूत हो रही है. यह पुतिन का कूटनीतिक दांव माना जा रहा है.

पोक्रोव्स्क और कुपियांस्क में हालात ठीक नहीं

अब तक जो खबरें आई हैं उनके अुसार, पोक्रोव्स्क और कुपियांस्क दोनों शहरों में लड़ाई चल रही है. रूस ड्रोन और तोपों से रास्तों और सप्लाई पर हमला कर रहा है, जबकि यूक्रेन भी ड्रोन और मिसाइलों से रूस की तेल रिफाइनरियों और फैक्ट्रियों को निशाना बना रहा है.

रूस ने मार गिराए 100 यूक्रेनी ड्रोन, रूस ने दागे 126 ड्रोन

रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि एक रात में 100 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए. ड्रोन हमलों की वजह से मॉस्को समेत कई हवाई अड्डों को कुछ समय के लिए उड़ानें रोकनी पड़ीं. रूस ने यूक्रेन के बिजली ठिकानों और अन्य नागरिक सुविधाओं को भी निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है. यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया है कि रूस ने रात भर में 126 ड्रोन दागे हैं.

