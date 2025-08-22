यूक्रेन अपना 'कलेजा' दे दो, तुरंत जंग रुक जाएगी... पुतिन ने खेला अपना दांव, नरमी दिखाकर रखी ये तीन शर्ते, जेलेंस्की क्या मानेंगे?
दुनिया

यूक्रेन अपना 'कलेजा' दे दो, तुरंत जंग रुक जाएगी... पुतिन ने खेला अपना दांव, नरमी दिखाकर रखी ये तीन शर्ते, जेलेंस्की क्या मानेंगे?

russia ukraine war: जबसे ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति कायम कराने के लिए कदम उठाया है, पूरी दुनिया की नजर अब इन दोनों देशों के बीच होने वाले हर घटनाक्रम पर है. इसी बीच पुतिन ने जंग रोकने के लिए यूक्रेन के सामने तीन शर्तें रखी हैं. जानें पूरी खबर.

Aug 22, 2025, 11:49 AM IST
यूक्रेन अपना 'कलेजा' दे दो, तुरंत जंग रुक जाएगी... पुतिन ने खेला अपना दांव, नरमी दिखाकर रखी ये तीन शर्ते, जेलेंस्की क्या मानेंगे?

रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा समय से चल रही जंग अब एक नए मोड़ पर है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने ऐसी शर्तें रखी हैं, जो यूक्रेन के लिए अपना 'कलेजा' देने जैसी हैं. आप इससे पहले अपना दिमाग लगाए हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक, पुतिन ने जंग रोकने के लिए यूक्रेन के सामने तीन बड़ी मांगें रखी हैं. अगर यह तीन शर्तें जेलेंस्की मान लेते हैं तो यह जंग तुरंत रुक सकती है.

जानें तीनों शर्तें

  • यूक्रेन पूर्वी डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह छोड़ दे
  • नाटो में शामिल होने का ख्वाब छोड़ दे
  • और देश में पश्चिमी सैनिकों की तैनाती को हमेशा के लिम अए न कहे

रूस ने दिखाई नरमी
इस बार रूस ने कुछ नरमी दिखाई है, लेकिन ये शर्तें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए आसान नहीं हैं. अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि जेलेंस्की क्या फैसला लेंगे. पिछले हफ्ते ही पुतिन ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मुलाकात की. तीन घंटे की इस गोपनीय बैठक में यूक्रेन में शांति की संभावनाओं पर बात हुई.

तीनों शर्तों को विस्तार से समझें
2024 में पुतिन ने यूक्रेन से चार प्रांत डोनेट्स्क, लुहान्स्क (जो डोनबास बनाते हैं), खेरसन और ज़ापोरिज़िया छोड़ने की मांग की थी, जिसे यूक्रेन ने आत्मसमर्पण जैसा बताकर खारिज कर दिया था. अब पुतिन ने अपनी मांगों में ढील दी है. वे चाहते हैं कि यूक्रेन डोनबास से पूरी तरह हट जाए, लेकिन खेरसन और ज़ापोरिज़िया में मौजूदा युद्ध रेखाओं को स्थिर कर लिया जाए. इसके बदले, रूस खार्किव, सूमी और डनिप्रोपेट्रोव्स्क के कुछ हिस्सों को लौटाने को तैयार है.  अमेरिकी अनुमानों के मुताबिक, रूस डोनबास का 88% और खेरसन-ज़ापोरिज़िया का 73% हिस्सा नियंत्रित करता है. पुतिन की दूसरी शर्त है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश छोड़ दे और तटस्थ रहे. साथ ही वे चाहते हैं कि नाटो लिखित तौर पर वादा करे कि वह पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा.  तीसरी शर्त है कि यूक्रेन में शांति मिशन के लिए कोई पश्चिमी सैनिक तैनात न हो. लेकिन ये शर्तें यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हैं.

जेलेंस्की के 'कलेजा' क्या है?
जेलेंस्की ने बार-बार कहा है कि डोनबास छोड़ना देश के लिए असंभव है, क्योंकि यह रूस के खिलाफ मजबूत रक्षा दीवार है. नाटो में शामिल होना यूक्रेन के संविधान में दर्ज लक्ष्य है, जिसे वे अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी मानते हैं. जेलेंस्की ने हाल ही में कहा, “हम अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते. यह हमारे देश के अस्तित्व का सवाल है.” उन्होंने पुतिन से सीधी बातचीत की इच्छा जताई, लेकिन शर्त रखी कि रूस युद्ध खत्म होने के बाद दोबारा हमला न करने की गारंटी दे.

हर तरीके से हार अब यूक्रेन की?
कुछ X पोस्ट्स में दावा किया गया कि जेलेंस्की त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन डोनबास सौंपना उनके लिए नामुमकिन है.अमेरिका और नाटो ने इन प्रस्तावों पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है. विशेषज्ञों का कहना है कि रूस की नरमी के बावजूद ये शर्तें यूक्रेन के लिए हार जैसी हैं. रूस अभी यूक्रेन के पांचवें हिस्से पर कब्जा जमाए हुए है, जो अमेरिकी राज्य ओहियो जितना बड़ा है. अब सवाल यह है कि क्या जेलेंस्की इन शर्तों को मानेंगे, या जंग और लंबी चलेगी. दुनिया की नजर इस फैसले पर टिकी है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

russia ukraine war

