ट्रंप-पुतिन की सीक्रेट डील! युद्ध रोकने की शर्त-'डोनेट्स्क छोड़ो', राजनियक ने कहा- टांग बेचने जैसा समझौता

Russia Ukraine War: Washington Post की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूस के प्रेसीडेंट पुतन के पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump से फोन पर बात की थी. इस बातचीत से परिचित 2 बड़े अधिकारियों ने बताया, Vladimir Putin ने मांग रखी है कि यूक्रेन की सरकार युद्ध खत्म करने की शर्त के तौर पर पूर्वी यूक्रेन के जरूरी इलाके डोनेट्स्क से पूरी तरह से अपना कब्जा छोड़ दे. पुतिन ने पिछले 11 सालों से इस इलाके को जीतने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली और उन्हें यूक्रेनी सेना ने बार-बार पीछे धकेला है. यूक्रेन इसे रूसी हमले के खिलाफ सुरक्षा कवच मानता है.

क्यों अटकी है लड़ाई?

नाम ना बताने की शर्त पर अधिकारियों ने बताया कि यह संवेदनशील बातचीत बंद कमरे में हुई थी. उन्होंने कहा कि, पुतिन का सिर्फ डोनेट्स्क पर ध्यान देना दिखाता है कि वह अपनी पुरानी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं जिसकी वजह से लड़ाई अटकी हुई है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि, ट्रंप को समझौता होने की उम्मीद है. रूस या रूस समर्थित अलगाववादी 2014 से इस इलाके पर अपना हक जता रहे है लेकिन वे पूरे इलाके पर कब्जा नहीं कर पाए.

ट्रंप का क्या रहा रिएक्शन?

Trump ने पुतिन की डोनेट्स्क को पूरी तरह से मांगने की शर्त पर खुले तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है जिसेक बारे में पहली कोई खबर नहीं थी. शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ जरूरी मीटिंग के बाद दिए गए सार्नजनिक बयान में भी ट्रंप ने रूस की मांग का समर्थन नहीं किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप ने क्या दिया बयान?

Washington Post के मुताबिक, ट्रंप युद्ध खत्म करने के तरीकों पर आगे बातचीत जारी रखने के लिए आने वाले हफ्तों में हंगरी में पुतिन से मिलने की योजना बना रहे हैं. जेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब समय आ गया है कि हत्याएं रोकी जाएं और समझौता किया जाए, बहुत खून-खराबा हो चुका है. संपत्ति की सीमाएं युद्ध और हिम्मत से तय हो रही हैं और उन्हें वहीं रुक जाना चाहिए जहां वो हैं. दोनों को जीत का दावा करने दें और फैसला इतिहास पर छोड़ दें.

यह खबर अपडेट हो रही है....