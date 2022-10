Russia Ukraine War: क्रीमिया हमले से आग बबूला हुआ रूस, आसमान से गिरा रहा मिसाइल, 3 महीने बाद फिर उजड़ा कीव

Russia Ukraine Conflict: यूक्रेन की राजधानी कीव कुछ महीने की शांति के बाद फिर से उजड़ गया है. रूस की तरफ से सोमवार तड़के यहां किए गए मिसाइल अटैक से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं. इसके अलावा जान माल का भी काफी नुकसान हुआ है. कीव के मेयर विताली क्लित्चको ने सोमवार को बताया कि कीव के बीचों-बीच शेवचेंको में कई विस्फोट हुए हैं. इस इलाके में कई सरकारी ऑफिस हैं. इनमें से कई क्षतिग्रस्त भी हुए हैं.

यूक्रेन के कई नेताओं ने फोटो शेयर कर दिखाया नुकसान

वहीं, दूसरी ओर यूक्रेन की सांसद लेसिया वासिलेंको ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर विस्फोट के बाद की कुछ तस्वीरें शेयर कीं और बर्बादी का मंजर बताने की कोशिश की. उन्होंने मध्य कीव में स्थित ‘कीव नेशनल यूनिवर्सिटी’ की मुख्य इमारत के निकट हुए विस्फोट की तस्वीर ट्वीट की. कीव में आपात सेवा की प्रवक्ता स्वितलाना वोदोलागा ने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) को बताया कि काफी लोग हताहत हुए हैं और बचावकर्ता विभिन्न स्थलों पर काम कर रहे है. अभी तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है. एपी के पत्रकारों ने बताया कि उन्होंने भी इन विस्फोटों की आवाज सुनी है और ये विस्फोट स्पष्ट रूप से मिसाइल हमलों के कारण हुए हैं.

The bridge of glass. I went for runs here. People would have been jogging this morning. It will be rebuilt, as all. Putin’s #russia will be sent to oblivion pic.twitter.com/yfxifQ9HhI — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) October 10, 2022

Next to the playground in center of #Kyiv. #Russia hit in the morning when most people go to work and when parents take the children to school pic.twitter.com/Uv8Q6eSMvH — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) October 10, 2022

This is where I used to take every single one of my 3 children. This is the playground I grew up on when I was child. And now it has a massive missile hole. What ifs just keep racing through my mind. https://t.co/WdJd4weaQn pic.twitter.com/CWImoldtJ9 — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) October 10, 2022

कीव के अलावा दूसरे एरिया में भी विस्फोट

इससे पहले रूस ने कीव पर जून में हमला किया था. हालांकि तब कीव के बाहरी इलाकों को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार शहर के बीचों-बीच स्थित कई जगहों को निशाना बनाया गया है. यूक्रेनी मीडिया ने ल्वीव, तेरनोपिल, खमेलनित्सकी, जितोमिर और क्रोपिव्नित्स्की समेत कई अन्य स्थानों पर भी विस्फोट की जानकारी दी है.

One of the explosions in #Kyiv was recorded on video. pic.twitter.com/oD0JBxmzVw — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

सोमवार को 75 मिसाइलों से हमला

बता दें कि हाल ही में रूस ने जपोरिजिया समेत क्रीमिया के उत्तर में स्थित क्षेत्रों को निशाना बनाया था. रूस ने जपोरिजिया में शनिवार को 6 मिसाइलें दागीं थीं. लेकिन सोमवार को रूस अब तक के सबसे आक्रमक रुख में नजर आय़ा और करीब 75 मिसाइलें यूक्रेन पर दाग दीं. इन हमलों को रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल पर हुए विस्फोट के बदले के रूप में देखा जा रहा है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को यूक्रेनी विशेष सेवाओं द्वारा किया गया ‘‘आतंकी कृत्य’’ करार दिया था.

