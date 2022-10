Russia Ukraine War: क्रीमिया में विस्फोट से बौखलाया रूस, यूक्रेन की राजधानी कीव पर दागीं 75 मिसाइलें; 12 की मौत

Russia Kyiv Missiles Strike: रूस ने क्रीमिया पुल विस्‍फोट का बदला लेते हुए सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत अलग-अलग शहरों में मिसाइल से कई हमले किए. इन हमलों में अभी तक करीब 12 लोगों की मौत और 24 के घायल होने की खबर है. कीव के मेयर विताली क्लित्चेको ने कीव के शेवचेंको में विस्फोट होने की पुष्टि की थी. इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने भी मीडिया से कहा कि आज देश भर में कई हमले हुए हैं और इन हमलों में कई लोग मारे गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं. बता दें कि कीव में पिछले कुछ दिनों से शांति थी. बताया जा रहा है कि रूस ने 75 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं.

पुतिन ने दी थी सख्त प्रतिक्रिया

बता दें कि शनिवार को रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर एक ट्रक में रखे विस्फोटकों में आग लग गई थी जिससे बड़ा धमाका हुआ था. इस विस्फोट से पुल का आधा हिस्सा समुद्र में गिर गया था. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया पुल विस्फोट के लिए यूक्रेन की गुप्त सेवाओं को जिम्मेदार ठहराया था और इसे 'आतंकवादी कृत्य' बताते हुए इसकी निंदा की थी. उन्होंने कहा था कि इस हमले का मकसद, महत्वपूर्ण रूसी नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था. हालांकि यूक्रेन ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली थी, लेकिन माना जा रहा था कि पुतिन इस हमले का बदला जरूर लेंगे.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy has said that many people were killed and injured in multiple strikes across the country today.

