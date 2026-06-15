Russia-Ukraine War: रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर एक बड़ा हमला किया. मॉस्को की ओर से किए गए एक मिसाइल हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव पेचेर्स्क लावरा मठ और इसी परिसर में स्थित एक गिरिजाघर को निशाना बनाया गया. जिसके बाद इसका पूरा परिसर आग की चपेट में आ गया. घटना में कई लोगों के झुलसने की जानकारी भी सामने आई है. कीव स्थित 1,000 साल पुराना यह धार्मिक स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे यूक्रेन के लगभग 1,000 साल पुराने धार्मिक स्थल कीव पेचेर्स्क लावरा मठ आग की लपटों में नजर आ रहा है. इस हमले और आग के कारण पूरे परिसर में धुआं-धुआं नजर आ रहा है.
अधिकारियों का कहना है कि मठ परिसर के भीतर स्थित एक अन्य इमारत में भी आग लगने की खबर है और वह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई. अधिकारियों ने बताया कि यह मठ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अपने सुनहरे गुंबदों और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है.
वहीं, हमले के बाद की कुछ तस्वीरों में चर्च की टूटी दीवारें, ढही हुई छतें और जमीन पर बिखरी हुई जली हुई धातु नजर आ रही हैं. मिसाइल हमले के बाद इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और आसपास मलबा बिखरा था.
घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. कुछ फुटेज में दिख रहा है कि घटनास्थल पर दमकलकर्मी और कर्मचारी मलबे के पास नजर आ रहे हैं. वहीं, घटना की जानकारी होते ही राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की भी स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे. वहीं, बताया गया है कि दमकलकर्मियों की ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश के बीच आपातकालीन दल घटनास्थल पर पहुंचे.
Efforts to deal with the aftermath of the Russian strikes are ongoing in Kyiv, as well as in Kharkiv. Last night, the Russians launched more than 60 missiles at the capital alone. In total, 70 missiles and 611 drones were used against Ukraine. As of now, 28 people have been… pic.twitter.com/WRp6iEOu7h
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 15, 2026
इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर निशाना साधा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कहा कि यह ईसाई संस्कृति के खिलाफ रूस द्वारा अब तक किए गए सबसे गंभीर अपराधों में से एक है. जेलेंस्की की ओर से कहा गया कि खार्कीव में रूसियों ने हमारे बचाव कर्मियों पर दोबारा हमला किया, जब वे एक औद्योगिक संयंत्र पर पहले हुए हमले के बाद लगी आग को बुझा रहे थे. उनके सभी परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं.