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रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला, रात भर हुई मिसाइलों की बारिश; 1,000 साल पुराना मठ तबाह

रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर मिसाइलों से बड़ा हमला किया है. इस हमले के कारण चर्च ऑफ द असम्प्शन की छत में आग लग गई. इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 15, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:18 PM IST
रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला, रात भर हुई मिसाइलों की बारिश; 1,000 साल पुराना मठ तबाह
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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