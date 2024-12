तीन-तीन अमेरिकी 'पैट्रियट' मिसाइलों को गच्चा दे गया रूस का सुखोई Su-34, ऑडियो सुनकर फूले नहीं समाएंगे पुतिन

Russia Ukraine War News: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े 1,017 दिन हो चुके हैं. कभी रूस के भारी पड़ने की खबर आती है तो कभी पश्चिमी हथियारों के दम पर यूक्रेन आगे दिखता है. जंग बदस्तूर जारी है और उसके कई रोमांचक पल इंटरनेट तक पहुंचते रहे हैं. फिलहाल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है. यह ऑडियो रूस के सुखोई Su-34 लड़ाकू बॉम्बर जेट के कॉकपिट का है, जो भयानक खतरे के बीच हैरतअंगेज कारनामा अंजाम देता है. यह ऑडियो इतना शानदार है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सुन लें तो अपने पायलट की काबिलियत पर फूले नहीं समाएंगे!

सुखोई Su-34 ने 'पैट्रियट' मिसाइलों को दिया गच्चा

रूसी नेविगेटर, Su-34 के पायलट को आगाह करता है कि यूक्रेन ने अमेरिका से मिलीं 'पैट्रियट' मिसाइलें दागी हैं जो उसकी ओर आ रही हैं. लोग उस पायलट की स्किल की दाद दे रहे हैं जो तीन-तीन पैट्रियट मिसाइलों से अपने जेट को बचा लाया. वाकया यूक्रेन के मारियुपोल शहर के पास हुआ. पहली बार जुलाई में यूट्यूब पर शेयर किया गया यह ऑडियो अब X (पहले ट्विटर) पर वायरल है.

Just listened to the audio of a Russian SU-34 evading two Patriot missiles.

Have to admit that Russian pilots are skilled. The audio is chilling and the heavy breathing you hear all the way until the end of the video doesn’t help with making the video less disturbing.

