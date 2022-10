Elon Musk Tweet: टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह लगभग हर बड़े मुद्दों पर बोलते हैं, इस वजह से वह कई बार विवादों में भी आ जाते हैं. ऐसा ही कुछ एक बार फिर तब देखने को मिला, जब उन्होंने ट्विटर पर रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने और शांति की सलाह दी थी. उनकी इस हरकत पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की सहित यूक्रेनी अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया और ट्वीट के जरिये कड़ी प्रतक्रिया दी.

क्या है मामला

एलन मस्क ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों को समाप्त करने को लेकर एक ट्विटर पोल करने की कोशिश की थी. टेस्ला के सीईओ ने इस युद्ध को खत्म करने के लिए कई तरह के विचार रखे और अपने फॉलोअर्स से उनके सुझावों पर ‘हां’ या ‘नहीं’ में वोट करने के लिए कहा, जिसमें औपचारिक रूप से रूस को क्रीमिया पर कब्जा करने की अनुमति शामिल थी.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.

Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022