रूस-यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे, 18 लाख सैनिक हताहत, फिर भी अभी तक नहीं है शांति के कोई संकेत; क्या 2026 बनेगा टर्निंग पॉइंट?

रूस-यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे, 18 लाख सैनिक हताहत, फिर भी अभी तक नहीं है शांति के कोई संकेत; क्या 2026 बनेगा टर्निंग पॉइंट?

Russia Ukraine War Update: रूस-यूक्रेन युद्ध को चार साल होने के बाद भी अभी तक शांति नहीं मिला पाई है. पांचवे साल में प्रवेश करने के बाद भी अब तक कोई व्यापक युद्धविराम के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 24, 2026, 09:23 PM IST
रूस-यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे, 18 लाख सैनिक हताहत, फिर भी अभी तक नहीं है शांति के कोई संकेत; क्या 2026 बनेगा टर्निंग पॉइंट?

Russia Ukraine War Update: रूस-यूक्रेन युद्ध के चार साल हो गए हैं. इस भयावह युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी, जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजने के आदेश दिए थे. आज चार साल बाद भी इस युद्ध पर पूर्ण विराम नहीं लग पाया है. औपचारिक रूप से अपने पांचवे साल में प्रवेश करने के बाद भी युद्ध को लेकर कोई व्यापक युद्धविराम, कोई अंतिम राजनीतिक समझौता जैसे कोई भी संकेत नहीं दिख पा रहे हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बढ़ती हताहतों और बिगड़ते जनसांख्यिकीय पतन के बाद भी चार साल पूरे होने के बाद भी अब तक शांति क्यों नहीं मिल पाई है.

क्यों नहीं हो पा रहा शांति समझौता?

एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच युद्ध जारी है, वहीं पिछले एक साल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म करने की कोशिशें की हैं. उन्होंने दोनों देशों के प्रतिनिधियों को बातचीन के लिए लाने का प्रयास किया. इस दौरान अबू धाबी में बैठकें और 17-18 फरवरी को जिनेवा में अनुर्वती वार्ता भी हुई. वहीं रूसी प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर बताया कि क्रेमलिन समझौते पर विचार कर रहा है. हालांकि, समझौते के प्रयासों के बावजूद यूक्रेन के शहरों रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है. ऐसे में आलोचकों का कहना है कि मॉस्को पूर्वी यूक्रे में अपने क्षेत्रीय लाभ को मजबूत करते करते हुए समय खरीदने के लिए बातचीत का इस्तेमाल कर रहा है. 

दोनों देशों के बीच के मुख्य विवाद

दोनों देशों के बीच के मुख्य विवादों में अभी तक समझौता नहीं हो पाया है. इनमें रूस द्वारा कब्जे में लिए गए क्षेत्र पर नियंत्रण, यूक्रेन की भविष्य की सुरक्षा गारंटी, कीव पर मास्को की राजनीतिक मांगें शामिल हैं. 
- रूस का कहना है कि पूर्ण वार्ता शुरू होने से पहले यू्क्रेनी सेन डोनबास से पीछे हो जाए. लेकिन कीव इसे स्वीकार नहीं कर रहा है. राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने इस युद्ध को अस्तित्व का युद्ध बताया है.  
- सीएनएन से बातचीत में जेलेंस्की ने बताया कि "उन्हें एक लोकतांत्रिक देश के साथ रहना होगा, जो एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है. क्योंकि यह व्यक्ति ही युद्ध है. पुतिन ही युद्ध हैं".
- वहीं क्षेत्रीय रियायतों के बारे में उनका रुख स्पष्ट था, उन्होंने कहा कि "हम उन्हें वह सब कुछ नहीं दे सकते जो वे चाहते हैं. क्योंकि वे हम पर कब्जा करना चाहते हैं. हम उन्हें देश थाली में परोसकर नहीं दे सकते".
- हालांकि जेलेंस्की ने संकेत दिया है कि कीव मौजूदा मोर्चों पर अस्थायी रूप से लड़ाई रोकने पर विचार कर सकता है, लेकिन लेकिन उन्होंने डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया.

रूस की जमीन के अलावा क्या मांगें हैं?

रूस-यूक्रेन युद्ध अब केवल जमीन के कब्जे की लड़ाई नहीं रह गई है. रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी सेना कम करे और पश्चिमी देशों से अपने रिश्ते खत्म करे. इसके साथ-साथ रूस चाहता है कि यूक्रेन में रूसी भाषा को सम्मान मिले और रूसी चर्च का प्रभाव फिर से बढ़े. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शर्तें यूक्रेन की आजादी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध में कितने लोग मारे गए

रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों की आंकड़े की बात करें तो अनुमान ये है कि दोनों पक्षों के लगभग 18 लाख सैनिक हताहत हुए हैं. इसमें रूस के 12 लाख और यूक्रेन के लगभग 6 लाख सैनिक शामिल हैं. वहीं UN के अनुसार, हजारों मासूम नागरिक मारे गए हैं. दुख की बात यह है कि 2025 में आम नागरिकों की मौतों में 31% की तेजी देखी गई है.

क्या है जमीनी कब्जे की स्थिति?

रूस के पास फिलहाल यूक्रेन का लगभग 19.4% हिस्सा है. हालांकि रूस को इस जमीन के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है. पिछले एक साल में रूस की बढ़त केवल 0.79% रही है, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन की सेना डटकर मुकाबला कर रही है.

अर्थव्यवस्था पर युद्ध का असर

दोनों देशों के अर्थव्यवस्था पर युद्ध का असर हुआ है. यूक्रेन को मिलने वाली विदेशी सैन्य मदद में 13% की गिरावट आई है. एक तरफ यूरोप ने अपनी मदद बढ़ाई है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से मिलने वाली सहायता कम हुई है. वहीं रूस भी कड़े आर्थिक आर्थिक प्रतिबंधों के कारण दबाव में है. 

युद्ध में तबाह हुई ये चीजें

वहीं युद्ध ने यूक्रेन की सुविधाओं को तहस-नहस कर दिया है. स्वास्थ्य केंद्रों पर 2,800 से ज्यादा हमले हुए हैं, जिससे इलाज मिलना मुश्किल हो गया है. यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा लैंडमाइंस से भरा है, जो आने वाले कई सालों तक लोगों के लिए खतरा बना रहेगा. बिजली के पावर ग्रिड पर लगातार हमलों के कारण लाखों लोग कड़ाके की ठंड में बिना बिजली और हीटिंग के रहने पर मजबूर हैं.

जनसांख्यिकीय तबाही झेल रहा यूक्रेन

युद्ध के कारण यूक्रेन अब एक'जनसांख्यिकीय तबाही' का सामना कर रहा है. 2024 में जन्म लेने वाले बच्चों की तुलना में मरने वालों की संख्या लगभग तीन गुना ज्यादा रही है. युद्ध के कारण जन्म दर 1.0 तक नीचे  गई है, जो जनसंख्या को स्तिर रखने के लिए जरूरी दर से आधी है. साथ ही 59 लाख लोग देश छोड़कर विदेश चले गए हैं और 37 लाख लोग अपने ही देश में बेघर हैं. 

2026 हो सकता है टर्निंग प्वाइंट

साल 2026 इस युद्ध के लिए टर्निंग प्वाइंट हो सकता है. जहां या तो कूटनीतिक बाचतीच शुरू होगी या फिर यह संघर्ष एक लंबे गतिरोध में फंस जाएगा. फिलहाल युद्ध की स्थिति तनावपूर्ण है.

