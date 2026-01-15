Donald Trump: यूक्रेन-रूस वॉर का होगा The End? जेलेंस्की से मिलने जा रहे ट्रंप, पुतिन को लेकर किया बड़ा दावा

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौकों पर कहते आ रहे हैं कि उन्होंने दुनिया के कई देशों के बीच चल रहे बड़े से बड़े युद्धों को समाप्त कराया है. हालांकि, रूस और यूक्रेन के बीच करीब चार साल से युद्ध जारी है. इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के बीच शांति समझौते में यूक्रेन बाधा डाल रहा है. रूस की ओर से युद्ध खत्म करने में दिलचस्पी दिखाई जा रही है.

दरअसल, बुधवार को ओवल ऑफिस में एक विशेष साक्षात्कार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर अपने लगभग चार साल पुराने हमले को खत्म करने के लिए तैयार हैं. वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से इसपर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है. ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मुझे लगता है कि वह (पुतिन) डील करने के लिए तैयार हैं. लेकिन यूक्रेन इस डील को लेकर तैयार नहीं है.

किसके कारण नहीं हर रहा यूक्रेन-रूस का युद्ध?

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा जब इस साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने पूछा गया कि अमेरिका के नेतृत्व वाली बातचीत ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सबसे बड़े ज़मीनी संघर्ष को अभी तक क्यों नहीं सुलझाया है इसके जवाब में ट्रंप कहा कि ये जेलेस्की के कारण नहीं हो पा रहा है. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से साफ पता चलता है कि यूक्रेन के नेता के प्रति वह निराशा व्यक्त कर रहे हैं. ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच काफी उतार चढ़ाव वाला रिश्ता रहा है. हालांकि, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि ट्रंप के सत्ता में वापस आने के पहले साल में उनके बीच बातचीत में सुधार हुआ है.

यह भी पढ़ें: ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के पास हैं 5 ऑप्‍शंस, बरसा सकता है आग के गोले

रूसी राष्ट्रपति का इरादा क्या है?

पिछले साल दिसंबर में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि पुतिन ने पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का और यूरोप के उन हिस्सों को वापस लेने का अपना मकसद नहीं छोड़ा है, जो एक समय पर सोवियत साम्राज्य का हिस्सा थे. हालांकि, इस रिपोर्ट पर नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड ने असहमति जताई थी.

क्या जेलेंस्की से मिलेंगे ट्रंप?

वहीं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह अगले सप्ताह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक फोरम में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलेंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह जरूर मुलाकात करेंगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने यह भी इशारा किया कि अभी इसको लेकर कोई खास प्लान तय नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिलूंगा, मैं वहां जा रहा हूं. वहीं, एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि जेलेस्की बातचीत से पीछे हट रहे हैं और उनकी बातों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है. गौरतलब है कि जेलेस्की ने सार्वजनिक तौर पर रूस को कीव का कोई भी हिस्सा देने से इनकार कर दिया है. उनकी ओर से स्पष्ट कहा गया कि देश के संविधान के तहत कीव को कोई भी ज़मीन छोड़ने का अधिकार नहीं है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री बैन, ट्रंप के फैसले से क्यों खुश हुए इंडियन अमेरिकन लीडर? बताई वजह