युद्धविराम नहीं चाहते हैं पुतिन? जेलेंस्की ने जमकर लगाए आरोप, कहा- सीजफायर तक पहुंचने में...

Russia Ukraine War: रूस यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से चल रही जंग अब शायद समाप्ति के कगार पर है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इसको लेकर बातचीत हुई. ट्रंप का कहना है कि इन चर्चाओं के आधार पर इस भीषण युद्ध के खत्म होने की काफी संभावना है. वहीं ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के हजारों सैनिकों को रूस ने घेर लिया है. वे कमजोर स्थिति में हैं. इसको लेकर उन्होंने पुतिन से उन सैनिकों की जान बख्श देने का आग्रह किया.

युद्धविराम को लेकर बातचीत

युद्ध समाप्ति की बातचीत ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमेरिका की ओर से रूस-यूक्रेन के मध्य 30 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. वहीं पुतिन इसे सैद्धांतिक तौर पर मान लिया है. रूस ने युद्धविराम को लेकर अपनी सहमति तो दी है, लेकिन पुतिन की ओर से फिलहाल जोर दिया गया है कि युद्धविराम की शर्तें अभी तय नहीं की गई हैं.

पुतिन का बयान

युद्धविराम को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा,' खुद विचार सही है और इसका हम निश्चित तौर पर समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए. मुझे लगता है कि हमें अपने अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारी के साथ इसपर वार्तालाप करनी चाहिए.' वहीं जेलेंस्की ने कहा है कि वह युद्धविराम को लेकर बेहद गंभीर हैं और उनके लिए युद्ध का अंत करना बेहद महत्वपूर्ण है.

युद्धविराम पर जेलेंस्की का आरोप

यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार 14 मार्च 2025 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा,' हमारे लाखों लोगों ने इस जंग में वीरता दिखाई है. लाखों लोग हमारे देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं. दुर्भाग्य से, हजारों लोग फ्रंट लाइन पर और रूसी बमों और मिसाइलों से मारे गए हैं. पूरी दुनिया यूक्रेनी बहादुरी को जानती है और हमारे लोगों द्वारा अपने घरों की रक्षा करने से प्रेरित है.'

Hundreds of thousands of our people have shown heroism in this war. Millions are working to defend our country. Thousands, unfortunately, have died on the front lines and from Russian bombs and missiles. The whole world knows Ukrainian bravery and is inspired by how our people…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2025