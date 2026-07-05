/अमेरिकी रेगुलेटर और चीनी इंजन का कॉम्बो... रूस की इस मिसाइल के आगे यूक्रेन पस्त; जेलेंस्की की सेना अब क्या करेगी?

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से अधिक समय से युद्ध जारी है. इस युद्ध में बड़ी संख्या में आधुनिक और भारी हथियारों का इस्तेमाल दोनों देशों की ओर से किया जा रहा है. इस बीच रूस की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे एक नई S8000 बांडेरोल (Banderol) क्रूज मिसाइल ने कीव के एयर डिफेंस सिस्टम को पस्त कर दिया है.
आलम यह है कि यूक्रेन की ओर से रूस की इस मिसाइल का कोई तोड़ अभी नहीं निकाला जा सका है. जानकारी के मुताबिक, यह रूसी हथियार पारंपरिक क्रूज मिसाइल और सुसाइड ड्रोन का एक घातक मिश्रण है. हाल में ही मॉस्को ने इस घातक हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ बड़ी संख्या में किया.
रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले इस हथियार को लेकर जानकारों और यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों के सामने एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसको मार गिराना इतना कठिन क्यों है. जानकारों का कहना है कि रूस की बांडेरोल मिसाइल को मार गिराने में सबसे बड़ी चुनौती इसकी गति और इसका इंजन है.
यूक्रेन के रक्षा विशेषज्ञों ने माना कि इस मिसाइल की गति 520 से 560 किलोमीटर प्रति घंटा है. यह मिसाइल कई मौकों पर 650 किलोमीटर प्रतिघंटा तक भी पहुंच सकती है. चूंकि, यूक्रेन की सेन की ओर से सामान्य तौर पर मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने के लिए मोबाइल फायर टीमों का उपयोग किया जाता है, जो जमीन पर मौजूद भारी मशीन गन से हवाई टारगेट् को निशाना बनाती है.
बांडेरोल की जेट इंजन के कारण इसकी गति काफी अधिक है और ये मैन्युअल मशीन गन टीमें इसका पीछा करने में और इससे सटीक निशाना लगाने में पूरी तरीके से बेकार साबित हो रही हैं. माना जाता है कि इसको रोकने के लिए 'गोपार्ड' जैसी अत्यधिक और ऑटोमैटिक एंटी-एयरक्राफ्ट प्रणालियों की जरूरत होती है.
वहीं, पारंपरिक रूसी क्रूज मिसाइलों की तुलना में बांडेरोल का आकार काफी छोटा होता है. इसकी लंबाई लगभग 5 मीटर होती है और करीब 2.2 मीटर विंगस्पैन के साथ यह रडार की नजरों से आसानी से बच मिकलती है.
यूक्रेन का सैन्य खुफिया विभाग का कहना है कि यह मिसाइल बेहद कम जगह में मुड़ने और हवा में तेजी से मैन्यूवर कर सकती है. अपनी इसी खूबी के कारण यह मिसाइल यूक्रेन के हवाई सुरक्षा रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देती है. इसके उड़ान रास्ते का अनुमान लगाना काफी कठिन साबित होता है.
बता दें कि दुश्मन देश की हवाई सुरक्षा को भेदने के लिए रूस की ओर से इस मिसाइल में एडवांस कोमेटा डिजिटल सैटेलाइट नेविगेशन एंटीना प्रणाली का इस्तेमाल हुआ है. माना जाता है कि इस तकनीक के आगे यूक्रेन का जैमिंग सिस्टम फेल हो जाता है. जिस समय यूक्रेन की सेना की ओर मिसाइल के जीपीएस को बाधिक करने का प्रयास किया जाता है, यह जैमिंग-रोधी एंटीना मिसाइल को सुरक्षित रूप से अपने लक्ष्य तक बढ़ने में मदद करता है.
यह मिसाइल अपने फीचर को लेकर काफी चर्चा में है, लेकिन इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला पहलू इसका निर्माण और सप्लाई चेन है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के अनुसार, इस मिसाइल में 30 अलग-अलग विदेशी कंपनियों के 20 से अधिक मुख्य पार्ट्स लगे हैं. इसके साथ ही विभिन्न देशों से आयात किए गए कम से कम 20 माइक्रोचिप्स लगे हैं.
इस मिसाइल को सबसे अधिक, जो चीज खास बनाती है वह है इसका इंजन. इस मिसाइल में चीन का स्विविन एसडब्ल्यू 800 प्रो जेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, सबसे खास बात है कि यह इंजन ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसकी कीमत करीब $16,000 है, जो आसानी से मिल जाता है.
वहीं, इस मिसाइल में जापान की मुराता बैटरियां, साउथ कोरिया के डायनामिक्सल सर्वो मोटर्स और अमेरिकी स्विस मूल के वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल भी किया गया है. बता दें कि रूस पर लगे कई प्रतिबंधों के कारण आर्मेनिया, कजाकिस्तान, चीन, तुर्की और यूएई जैसे देशों की शेल कंपनियों के जटिल नेटवर्क से इस मिसाइल के कलपुर्जे रूसी वितकरों तक पहुंचते हैं.