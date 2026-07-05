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अमेरिकी रेगुलेटर और चीनी इंजन का कॉम्बो... रूस की इस मिसाइल के आगे यूक्रेन पस्त; जेलेंस्की की सेना अब क्या करेगी?

यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में रूस की ओर से बांडेरोल क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है. हैरान करने वाली बात है कि रूस की ओर से इस मिसाइल को दुनिया के अलग-अलग देशों से आए कलपुर्जों से तैयार किया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 05, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:54 PM IST
अमेरिकी रेगुलेटर और चीनी इंजन का कॉम्बो... रूस की इस मिसाइल के आगे यूक्रेन पस्त; जेलेंस्की की सेना अब क्या करेगी?
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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