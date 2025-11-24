Advertisement
trendingNow13016039
Hindi Newsदुनिया

युद्ध को लेकर रूस को कोस रहे थे जेलेंस्की, तभी ट्रंप के मंत्री करने लगे यूक्रेन की पूर्ण संप्रभुता की चर्चा; क्या फैसला लेंगे पुतिन?

Russia Ukraine war: रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए सालों से बैठकें हो रही हैं. हालांकि जंग कब रुकेगी कोई नहीं जानता. इसके बावजूद अमेरिका (US) ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के साथ चल रही शांति वार्ता को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे पुतिन का गुस्सा भड़क सकता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युद्ध को लेकर रूस को कोस रहे थे जेलेंस्की, तभी ट्रंप के मंत्री करने लगे यूक्रेन की पूर्ण संप्रभुता की चर्चा; क्या फैसला लेंगे पुतिन?

Rubio calls meeting with Ukrainian delegates: एक ओर रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए स्विटजरलैंड में पीस डील पर मंथन हो रहा है. दूसरी ओर कुछ बड़े लोगों के बयान जंग की आग बुझाने के बजाए उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं. इसकी ताजा मिसाल की बात करें तो व्हाइट हाउस ने एक ओर स्विट्जरलैंड में नई शांति वार्ता की तारीफ की वहीं दूसरी ओर ये भी कह दिया कि यूक्रेन की पूर्ण संप्रभुता के बगैर किसी डील का कोई मतलब नहीं है. 

स्विटजरलैंड में 'Respectful' talks

स्विटरजरलैंड में रूस-यूक्रेन के बीच यूरोप के चूल्हे पर अमेरिकी शेफ की मौजूदगी में कौन सी कूटनीतिक खिचड़ी पक रही है कोई नहीं जानता. इससे पहले हुई कथित पीस डील वाली बैठकों के बाद निकलकर आता था कि अमेरिकी पैसे और हथियारों से लड़ रहे जेलेंस्की से ट्रंप नाराज हैं. वो युद्ध रोकने के लिए मीटिंग करा रहे हैं. अबतक डील क्यों नहीं हुई इसके जवाब में कहा जाता है कि यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपति जिद पर अड़े हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

रूबियो का बड़ा बयान

रुबियो ने कहा कि बातचीत जारी है, सोमवार रात फिर बैठेंगे तब कुछ ठोस बात कह पाएंगे. स्विटजरलैंड में जब मीटिंग चल रही थी उस वक्त भी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन को कोस रहे थे. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा, 'रूस ने जंग शुरू की, अब खत्म करने से इन्कार कर रहा है. यूक्रेन अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है'.

रूबियो ने ये भी कहा जो डील होगी उसमें यूक्रेन की संप्रभुता को पूरी तरह से कायम रखने के साथ उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा. वाशिंगटन और कीव के संयुक्त बयान में कहा गया- 'जिनेवा में बंद कमरे में कई घंटों तक चली वार्ता के बाद पीस डील का एक मॉडल तैयार हुआ है'.

जेनेवा में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यूएस डेलिगेशन का नेतृत्व किया. वहां यूक्रेन और यूरोप के अफसर भी थे. ताकि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे साल में प्रवेश करने जा रही जंग खत्म कुछ पहले खत्म कराई जा सके.

ये भी पढ़ें- अमेरिका ने पुतिन के जिस करीबी पर लगाया BAN, वो बना रहा यूक्रेन यूद्ध रोकने का पीस प्लान? 

ट्रंप ने कीव के लिए समझौते को स्वीकार करने की डेडलाइन 27 नवंबर तय की है. इस महीने की शुरुआत में सामने आए मौसैदे को लेकर यूक्रेन ने नाराजगी जताई थी कि यूक्रेन को अपने कब्जे वाला इलाका छोड़कर अपनी सैन्य ताकत कम करने के साथ अपनी नाटो महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा. अमेरिका और यूक्रेन के ज्वाइंट स्टेटमेंट से संकेत मिलता है कि शायद कुछ मांगों में नरमी बरती गई होगी इसीलिए रूबियो ने यूक्रेन की संपूर्ण संप्रभुता की बात की. दूसरी ओर पुतिन का क्या रिएक्शन होगा, इस पर सबकी निगाह रहेगी. 

माजरा क्या है?

यूक्रेन का कहना है 'पूर्ण संप्रभुता' यानी रूस ने जितनी जमीन जीती है वो वापस करे. दबाव बनाना बंद करें और फौज को लेकर लौट जाए. दूसरी ओर क्रेमलिन का कहना है कि जो हो चुका उस पर चर्चा नहीं होगी और कम से कम दो शर्त माननी होगी. पहली- यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा. दूसरी- जिस इलाके को मास्को अपना बता रहा है वो उसे खाली करना होगा'.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

ukraine war

Trending news

प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? बदायूं में क्या हुआ था
Badaun news
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? बदायूं में क्या हुआ था
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
karnataka
कर्नाटक का सियासी नाटक! CM बदले या मंत्रिमंडल फैसला कौन करेगा? खड़गे ने दो टूक बताया
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
Ajit Pawar
'अजित पवार समझदार हैं लेकिन...' फंड के लिए वोट वाले बयान पर चाचा की पार्टी का पलटवार
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
Supreme Court
उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज, दिल्ली पुलिस पेश करेगी दलील
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
Andhra pradesh news
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई रणनीति से सुरक्षा एजेंसिया हैरान, कैसे देगी जवाब?
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
west bengal news in hindi
बिहार फतह के बाद BJP जोश से लबरेज, बंगाल जीतने के लिए बना लिया ये 'महा-प्लान'
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
Maharashtra politics
'कलाम मुसलमानों के सच्चे आइकॉन, उन्हें आदर्श बनाइए; अरशद मदनी को CM फडणवीस का जवाब
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
Delhi pollution
दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! 20 आरोपी पुलिस हिरासत में
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?
suhel Seth
'अत्याचारी प्यार दिखाए तो अलर्ट हो जाओ', जावेद अख्तर ने इस पोस्ट से किस पर कसा तंज?