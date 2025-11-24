युद्ध को लेकर रूस को कोस रहे थे जेलेंस्की, तभी ट्रंप के मंत्री करने लगे यूक्रेन की पूर्ण संप्रभुता की चर्चा; क्या फैसला लेंगे पुतिन?

Rubio calls meeting with Ukrainian delegates: एक ओर रूस-यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए स्विटजरलैंड में पीस डील पर मंथन हो रहा है. दूसरी ओर कुछ बड़े लोगों के बयान जंग की आग बुझाने के बजाए उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं. इसकी ताजा मिसाल की बात करें तो व्हाइट हाउस ने एक ओर स्विट्जरलैंड में नई शांति वार्ता की तारीफ की वहीं दूसरी ओर ये भी कह दिया कि यूक्रेन की पूर्ण संप्रभुता के बगैर किसी डील का कोई मतलब नहीं है.

स्विटजरलैंड में 'Respectful' talks

स्विटरजरलैंड में रूस-यूक्रेन के बीच यूरोप के चूल्हे पर अमेरिकी शेफ की मौजूदगी में कौन सी कूटनीतिक खिचड़ी पक रही है कोई नहीं जानता. इससे पहले हुई कथित पीस डील वाली बैठकों के बाद निकलकर आता था कि अमेरिकी पैसे और हथियारों से लड़ रहे जेलेंस्की से ट्रंप नाराज हैं. वो युद्ध रोकने के लिए मीटिंग करा रहे हैं. अबतक डील क्यों नहीं हुई इसके जवाब में कहा जाता है कि यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपति जिद पर अड़े हैं.

रूबियो का बड़ा बयान

रुबियो ने कहा कि बातचीत जारी है, सोमवार रात फिर बैठेंगे तब कुछ ठोस बात कह पाएंगे. स्विटजरलैंड में जब मीटिंग चल रही थी उस वक्त भी यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन को कोस रहे थे. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर कहा, 'रूस ने जंग शुरू की, अब खत्म करने से इन्कार कर रहा है. यूक्रेन अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है'.

रूबियो ने ये भी कहा जो डील होगी उसमें यूक्रेन की संप्रभुता को पूरी तरह से कायम रखने के साथ उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा. वाशिंगटन और कीव के संयुक्त बयान में कहा गया- 'जिनेवा में बंद कमरे में कई घंटों तक चली वार्ता के बाद पीस डील का एक मॉडल तैयार हुआ है'.

जेनेवा में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने यूएस डेलिगेशन का नेतृत्व किया. वहां यूक्रेन और यूरोप के अफसर भी थे. ताकि रूस और यूक्रेन के बीच चौथे साल में प्रवेश करने जा रही जंग खत्म कुछ पहले खत्म कराई जा सके.

ट्रंप ने कीव के लिए समझौते को स्वीकार करने की डेडलाइन 27 नवंबर तय की है. इस महीने की शुरुआत में सामने आए मौसैदे को लेकर यूक्रेन ने नाराजगी जताई थी कि यूक्रेन को अपने कब्जे वाला इलाका छोड़कर अपनी सैन्य ताकत कम करने के साथ अपनी नाटो महत्वाकांक्षाओं को छोड़ना होगा. अमेरिका और यूक्रेन के ज्वाइंट स्टेटमेंट से संकेत मिलता है कि शायद कुछ मांगों में नरमी बरती गई होगी इसीलिए रूबियो ने यूक्रेन की संपूर्ण संप्रभुता की बात की. दूसरी ओर पुतिन का क्या रिएक्शन होगा, इस पर सबकी निगाह रहेगी.

माजरा क्या है?

यूक्रेन का कहना है 'पूर्ण संप्रभुता' यानी रूस ने जितनी जमीन जीती है वो वापस करे. दबाव बनाना बंद करें और फौज को लेकर लौट जाए. दूसरी ओर क्रेमलिन का कहना है कि जो हो चुका उस पर चर्चा नहीं होगी और कम से कम दो शर्त माननी होगी. पहली- यूक्रेन कभी नाटो में शामिल नहीं होगा. दूसरी- जिस इलाके को मास्को अपना बता रहा है वो उसे खाली करना होगा'.