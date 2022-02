यूक्रेन में बना दुनिया का सबसे बड़ा विमान 'मरिया' अब नहीं रहा, रूस ने किया नष्ट

कीव: यूक्रेन पर हमला बोलने वाली रूसी सेना (Russia-Ukraine War) ने दुनिया के सबसे बड़े विमान (World's Largest Plane) को नष्ट कर दिया है. यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा (Dmytro Kuleba) ने रविवार को बताया कि दुनिया के सबसे बड़े विमान को आज रूसी सैनिकों ने कीव के पास एक हवाई क्षेत्र में नष्ट कर दिया. विमान एएन-225 'मरिया' (AN-225 'Mriya'), जिसका यूक्रेनी में अर्थ 'सपना' है, यूक्रेनी एयरोनॉटिक्स कंपनी एंटोनोव ने बनाया था. यह दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान के रूप में पहचाना जाता था.

कीव के बाहर होस्टोमेल हवाई अड्डे पर इस विमान को रूस ने गोलाबारी करके कथित तौर पर जला दिया. विमान के नष्ट होने पर शोक व्यक्त करते हुए यूक्रेन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘दुनिया के सबसे बड़े विमान मरिया’ (द ड्रीम) को रूसी सेना ने नष्ट कर दिया. हम विमान का पुनर्निर्माण करेंगे. हम एक मजबूत, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूक्रेन के अपने सपने को पूरा करेंगे’.

The biggest plane in the world "Mriya" (The Dream) was destroyed by Russian occupants on an airfield near Kyiv. We will rebuild the plane. We will fulfill our dream of a strong, free, and democratic Ukraine. pic.twitter.com/Gy6DN8E1VR

ट्वीट के साथ यूक्रेन ने विमान की एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिस पर लिखा है, ‘उन्होंने सबसे बड़े विमान को जला दिया लेकिन हमारा मरिया कभी नष्ट नहीं होगा’. दिमित्रो कुलेबा ने भी इस बारे में ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, ‘यह दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, एएन-225 'मरिया' (यूक्रेनी में 'सपना'). रूस ने भले ही हमारे मरिया को नष्ट कर दिया हो लेकिन वे कभी भी एक मजबूत, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक यूरोपीय राज्य के हमारे सपने को नष्ट नहीं कर पाएंगे. हम प्रबल होंगे’!

This was the world’s largest aircraft, AN-225 ‘Mriya’ (‘Dream’ in Ukrainian). Russia may have destroyed our ‘Mriya’. But they will never be able to destroy our dream of a strong, free and democratic European state. We shall prevail! pic.twitter.com/TdnBFlj3N8

