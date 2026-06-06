/गोला-बारूद के बाद अब साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहा यूक्रेन? शांति पत्र के नाम पर दुनिया को किया गुमराह, खुल गई जेलेंस्की की पोल

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच कई सालों से जारी जंग अबतक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और न ही अबतक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है. हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन के लिए एक चिट्ठी लिखी थी. पुतिन ने इस पत्र को गंभीरता से लेने के लिए मना कर दिया. अब कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ने इस चिट्ठी को केवल पुतिन के लिए नहीं लिखा था, बल्कि वे इसके जरिए किसी और को निशाना बनाना चाह रहे थे. साफ शब्दों में कहें तो जेलेंस्की एक तरह से साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे थे.
'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक भले ही जेलेंस्की का यह शांति वार्ता के प्रस्ताव वाला खुला पत्र पुतिन के लिए था, लेकिन यह केवल उनके लिए न होकर इसका असली निशाना रूस के सरकारी अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय नेता, रूस के बड़े कारोबारी और दुनिया के लोग थे. रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की के पत्र को लेकर एक यूक्रेनी ऑफिसर ने बताया कि यूक्रेन का मानना है कि रूस के एलीट सेक्शन के कुछ अधिकारी, बेजनेसमैन और रूस के सहयोगी उस संघर्ष का अंत देखना चाहते है, जिसने उसकी 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को ठप कर दिया है.
बता दें कि जेलेंस्की इस पत्र के जरिए दुनिया को दिखाना चाहते थे कि यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है. साथ ही वह लंबी जंग के चलते आर्थिक नुकसान से परेशान रूस में बैठे लोगों तक भी संदेश पहुंचाना चाहते थे. जेलेंस्की ने पत्र में कहा कि इस संघर्ष से रूसी अर्थव्यवस्था, मिलिट्री और जनता पर भारी दबाव पड़ रहा है. जेलेंस्की ने कहा कि दोनों नेता स्विट्जरलैंड या तुर्किए जैसे न्यूट्रल देशों से मिलकर बातचीत कर सकते हैं.
'रॉयटर्स' के मुताबिक शायद जेलेंस्की को पहले से ही अंदाजा था कि पुतिन इस प्रस्ताव को ठुकरा देंगे फिर भी उन्होंने पत्र को सार्वजनिक किया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखे कि रूस शांति से पीछे हट रहा है, न कि यूक्रेन. उसी समय यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में ड्रोन अटैक भी किया, जिससे यह मैसेज गया कि यूक्रेन अभी भी सैन्य कार्रवाई से जवाब देने की क्षमता रखता है. पुतिन ने फिलहाल इस पत्र को सीरियस नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें अभी जेलेंस्की से मिलने का कोई कारण नहीं दिखता है. साफ शब्दों में कहें तो जेलेंस्की का यह शांति पत्र कोई शांति की अपील नहीं बल्कि केवल एक पॉलिटिकल स्ट्रैटजी थी. इसके जरिए वह रूस में असंतोष बढ़ाना, दुनिया का समर्थन पाना और यह दिखाना कि वह जंग रोकने के लिए बातचीत चाहते हैं, जबकि पुतिन जंग जारी रख रहे हैं.