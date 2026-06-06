/गोला-बारूद के बाद अब साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहा यूक्रेन? शांति पत्र के नाम पर दुनिया को किया गुमराह, खुल गई जेलेंस्की की पोल

'रॉयटर्स' के मुताबिक शायद जेलेंस्की को पहले से ही अंदाजा था कि पुतिन इस प्रस्ताव को ठुकरा देंगे फिर भी उन्होंने पत्र को सार्वजनिक किया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखे कि रूस शांति से पीछे हट रहा है, न कि यूक्रेन. उसी समय यूक्रेन ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र में ड्रोन अटैक भी किया, जिससे यह मैसेज गया कि यूक्रेन अभी भी सैन्य कार्रवाई से जवाब देने की क्षमता रखता है. पुतिन ने फिलहाल इस पत्र को सीरियस नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें अभी जेलेंस्की से मिलने का कोई कारण नहीं दिखता है. साफ शब्दों में कहें तो जेलेंस्की का यह शांति पत्र कोई शांति की अपील नहीं बल्कि केवल एक पॉलिटिकल स्ट्रैटजी थी. इसके जरिए वह रूस में असंतोष बढ़ाना, दुनिया का समर्थन पाना और यह दिखाना कि वह जंग रोकने के लिए बातचीत चाहते हैं, जबकि पुतिन जंग जारी रख रहे हैं.