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गोला-बारूद के बाद अब साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहा यूक्रेन? शांति पत्र के नाम पर दुनिया को किया गुमराह, खुल गई जेलेंस्की की पोल

Zelenskiy letter to Putin: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में शांति वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक पत्र लिखा था. भले ही आधिकारिक रूप से यह पत्र रूसी राष्ट्रपति के लिए था, लेकिन इसके जरिए जेलेंस्की किसी और को संदेश देना चाहते थे.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 06, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:23 PM IST
गोला-बारूद के बाद अब साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहा यूक्रेन? शांति पत्र के नाम पर दुनिया को किया गुमराह, खुल गई जेलेंस्की की पोल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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