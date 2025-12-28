Advertisement
trendingNow13055971
Hindi Newsदुनियारूस-यूक्रेन युद्ध कब होगा खत्म? मुलाकात से पहले पुतिन की चेतावनी ने बढ़ाई ट्रंप और जेलेंस्की की टेंशन

रूस-यूक्रेन युद्ध कब होगा खत्म? मुलाकात से पहले पुतिन की चेतावनी ने बढ़ाई ट्रंप और जेलेंस्की की टेंशन

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच चले रहे युद्ध को रोकने की कोशिशें तेज हैं. आज यानी 28 दिसंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं. इससे ठीक पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक चेतावनी दी है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 28, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध कब खत्म होगा? ये बड़ा सवाल है. दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों को लेकर आज यानी 28 दिसंबर का दिन बेहद अहम माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करने वाले हैं. यह मीटिंग अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के पाम बीच में होगी, ज रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सख्त बयान ने माहौल और तनावपूर्ण बना दिया है.

व्हाइट हाउस ने बताया है कि ट्रंप और जेलेंस्की की यह मुलाकात रविवार 28 दिसंबर को तय की गई है, जिसमें यूक्रेन एक नया 20-पॉइंट शांति प्रस्ताव पेश करेगा, जिसका उद्देश्य लगभग चार साल से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करना है. जेलेंस्की इस बातचीत में अमेरिका से सुरक्षा गारंटी और युद्धविराम से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले रूस की तरफ से यूक्रेन के लिए धमकी भरा बयान दिया गया है.

पुतिन ने दिया सख्त संदेश

इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान का हवाला देते हुए बताया कि रूस को साफ दिखाई दे रहा है कि कीव शांतिपूर्ण तरीकों से युद्ध खत्म करने में कोई जल्दी नहीं दिखा रहा है. रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टास के अनुसार, पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता के जरिए समाधान नहीं चाहता, तो रूस अपने तथाकथित 'विशेष सैन्य अभियान' के सभी लक्ष्यों को बलपूर्वक पूरा करेगा. ये बयान एक तरह से यूक्रेन के लिए धमकी के तौर पर देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यूक्रेन पर हमलों के बाद आया पुतिन का बयान

रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब रूस ने यूक्रेन पर रात भर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए. इन हमलों के कुछ घंटों बाद ही क्रेमलिन की ओर से यह सख्त संदेश दिया गया. इस बयान के जरिए पुतिन ने यह भी संकेत दे दिया है कि रूस किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है और सैन्य रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेगा. उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूसी हमलों को लेकर कहा कि ये हमले साफ दिखाते हैं कि रूस युद्ध जारी रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन शांति की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है. उन्होंने दोहराया कि कीव कभी भी शांति प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेगा.

इसी बीच क्रेमलिन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और जापोरिज़्ज़िया क्षेत्रों में कई इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. रूसी कमांडरों ने पुतिन को जानकारी दी कि उनकी सेनाएं पूर्वी और दक्षिणी मोर्चों पर आगे बढ़ रही हैं.

ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला उन्हीं की मंजूरी से होगा. उन्होंने कहा, 'जब तक मैं मंजूरी नहीं देता, तब तक कोई समझौता तय नहीं है.' ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि वह जेलेंस्की के प्रस्ताव को ध्यान से देखेंगे.

जेलेंस्की के 20 प्वाइंट वाले मसौदे में क्या-क्या है?

आज होने वाली मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने बताया है कि वह शांति योजना का नया मसौदा लेकर आ रहे हैं. इसमें सीमा पर असैन्य क्षेत्र (Demilitarised Zone) बनाने और अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी पर बातचीत जैसे मुद्दे शामिल हैं. इससे पहले जेलेंस्की कनाडा गए थे और वहां से फ्लोरिडा पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि बैठक में दोनों देश ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि किसी ठोस समझौते की गारंटी नहीं दी जा सकती. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि नए साल से पहले कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं.

जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने नाटो, कनाडा, जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क और एस्टोनिया के नेताओं से भी बात की है ताकि सभी देश एक जैसी रणनीति पर काम कर सकें. उन्होंने कहा कि यूक्रेन कभी भी शांति की राह में रुकावट नहीं बनेगा. यूक्रेन के अनुसार, यह 20-पॉइंट शांति योजना लगभग 90 प्रतिशत तैयार है. इसमें जापोरिज़्ज़िया परमाणु संयंत्र और डोनबास क्षेत्र जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होगी. हालांकि रूस की तरफ से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई साफ सहमति नहीं दिखी है. रूस ने सिर्फ इतना कहा है कि उसे प्रस्ताव मिले हैं और उन पर बातचीत हुई है.

रूस को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?

वहीं ट्रंप ने भी उम्मीद जताई कि यह बातचीत सकारात्मक रहेगी. उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर सकते हैं. ट्रंप ने कहा कि रूस की अर्थव्यवस्था इस समय दबाव में है और हालात रूस के लिए आसान नहीं हैं. उन्होंने यह भी इशारा दिया कि अमेरिका शांति वार्ता में बड़ी भूमिका निभा रहा है. अब पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात पर टिकी हैं. एक तरफ अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जाए, तो दूसरी तरफ पुतिन का सख्त रुख इस बात का संकेत देता है कि रूस फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है.

ये भी पढ़ें: इजरायल के फैसले से हिली दुनिया! क्या कबूल हो गई मुस्लिम देशों की दुआ? UN ने बुलाई हंगामी मीटिंग

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

russia ukraine war

Trending news

दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
Maharashtra Court Decision
दो पति, एक केस और 17 साल का इंतजार, अचानक कोर्ट रूम में कैसे पलटी बाजी
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
Aravalli hills Controversy
अरावली विवाद में फिर हुई SC की एंट्री, CJI ने लिया स्वतः संज्ञान; सोमवार को सुनवाई
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA
हिंदुओं से हिंसा, सड़क पर देश प्रेमी मुस्लिम...'गाजा गैंग' की असहिष्णुता की कहानी
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
DNA
DNA: क्या MP पुलिस बांग्लादेश की पुलिस बनती जा रही है? पत्रकार की पिटाई के बाद...
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
weather update
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
india
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
earthquake
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
Punjab news in hindi
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'