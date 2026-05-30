रूस कर रहा बड़े हमले की तैयारी...अचानक देश वासियों को क्यों सतर्क करने लगे जेलेंस्की? यूक्रेनी राष्ट्रपति के हाथ क्या लगा?

Russia Ukraine war: रूस और यूक्रेन में कई साल से युद्ध चल रहा है. इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन वासियों से बड़ी अपील की है. उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि हमारे पास खुफिया जानकारी है कि रूस एक नए बड़े हमले की तैयारी कर रहा है.
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Volodymyr Zelenskyy: यूक्रेन और रूस के बीच कई सालों से जंग छिड़ी है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले करते रहते हैं. कई बार शांति की पहल भी की गई लेकिन वो असफल रही. अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूक्रेन वासियों से बड़ी अपील की है. उन्होंने एक वीडियो मैसेज में कहा है कि हमारे पास खुफिया जानकारी है कि रूस एक नए बड़े हमले की तैयारी कर रहा है. कृपया एयर रेड अलर्ट पर ध्यान दें और सुरक्षित रहें, एयर डिफेंस और यूक्रेन को उसके आसमान की सुरक्षा में मदद करने की लगातार जरूरत हमारी मुख्य प्राथमिकताएं हैं. इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है.
मैं हर पार्टनर, हर लीडर और हर देश का शुक्रगुजार हूं जो मदद के लिए तैयार है और जो हमारे इंतजामों को पूरी तरह से लागू करता है, आगे कहा कि यूरोपीय देशों और अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और दूसरी रक्षा प्रणालियों के लिए फंड जुटा रहा है, उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका भी यूक्रेन की जरूरतों को समझेगा और मदद जारी रखेगा. उन्होंने अमेरिका से भी बड़ी उम्मीद जताई है और कहा कि यूक्रेन की बात सुनी जाएगी.
We have intel indicating that Russia is preparing a new massive attack. Please pay attention to air raid alerts and stay safe.
Air defense and the continued need to help Ukraine protect its skies are our key priorities. I am grateful to every partner, every leader, and every… pic.twitter.com/sjXecyOjfW
आगे कहा कि विदेश मंत्री, एंड्री सिबिहा की एक रिपोर्ट आई, जिसमें उन्हें रूस के तैयारियों की जानकारी दी गई है. हमारे सभी डिप्लोमैटिक प्रतिनिधियों को फोकस रहना चाहिए, हमें नतीजे चाहिए. असल में, हर दिन हम उन पार्टनर के साथ बातचीत कर रहे हैं जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, कल, स्वीडन के साथ सच में अच्छे फैसले हुए, जापान की तरफ से भी एक सकारात्मक फैसला हुआ, इसके अलावा यूरोप में भी नई हवाई रक्षा क्षमताओं को विकसित करने के लिए जल्द महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली है.
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