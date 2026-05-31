नीचे सैनिकों की झड़प तो ऊपर हथियारों की जंग, रूस-यूक्रेन वॉर में कैसे गेमचेंजर बना योल्का सिस्टम?

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जंग जारी है. दोनों देश लगातार एक-दूसरे पर बम-मिसाइलों से हमला कर रहे हैं. हाल ही में जंग को लेकर रूसी सरकारी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिक योल्का सिस्टम नाम के एक हैंडमेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइस का इस्तेमाल कर यूक्रेनी ड्रोन को न्यूट्रलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह घटना इस संघर्ष के बीच पोर्टेबल एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी पर मॉस्को की बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है.

क्या है योल्का सिस्टम?

रशियन न्यूज एजेंसी 'RIA नोवोस्ती' की ओर से शेयर किए गए इस फुटेज में एक सैनिक को ऊपर उड़ रहे ड्रोन पर योल्का डिवाइस से निशाना साधते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद ड्रोन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है. यह घटना युद्ध क्षेत्र में हुई है, लेकिन इसके सटीक जगह का खुलासा नहीं किया गया है.

Russian (Chechen) special forces used a Yolka portable kinetic interceptor drone to shoot down a Ukrainian attack drone in the direction of Donetsk. pic.twitter.com/uILO9Z7XrC Add Zee News as a Preferred Source — Deadly Weapons (@deadlyweapns) May 31, 2026

रूसी रिपोर्ट्स के मुताबिक, योल्का एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम है, जिसे ड्रोन की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है. ट्रेडिशनल एयर डिफेंस वेपंस के विपरीत यह टूल एयर टारगेट्स को नष्ट करने के बदले ड्रोन को उसके ऑपरेटर्स से जोड़ने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को जाम कर देता है, जिससे उन्हें उतरने, अपने लॉन्चिंग पॉइंट पर लौटने या दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

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जंग में ड्रोन का दबदबा

यह वीडियो ऐसे वक्त में सामने आया है, जब रूस-यूक्रेन जंग में ड्रोन अहम हिस्सा बने हुए हैं. दोनों पक्ष लगातार निगरानी और हमले के लिए इसका तेजी से उपयोग कर रहे हैं. कम लागत वाले ड्रोनों के लगातार इस्तेमाल ने पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम की मांग को भी बढ़ा दिया है, जिन्हें फ्रंट लाइन के सैनिक ऑपरेट कर सकते हैं. मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाथ में पकड़े जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण छोटे ड्रोन के खिलाफ डिफेंस की एक अहम लेयर बन गए हैं.

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जंग के लिए जंग

बता दें कि रूस-यूक्रेन ने जंग के दौरान इलेक्ट्रॉनिक हथियारों पर भारी इन्वेस्टेमेंट किया है. ड्रोन ऑपरेशन, GPS नेविगेशन और बैटलफील्ड कम्युनिकेशन में बाधा डालने के लिए जैमिंग सिस्टम का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं ड्रोन इंडस्ट्री के लगातार बढ़ने के लिए इसके अधिक प्रभावी उपायों को विकसित करने की होड़ मची है. योल्का सिस्टम की इस फुटेज से पता चलता है कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वेंपस का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में किस तरह तेजी से किया जा रहा है, जहां ड्रोन और एंटी-ड्रोन इंडस्ट्रीज के बीच प्रतिस्पर्धा जंग की खासियत बन चुकी है.