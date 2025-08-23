रूस ने बनाया था जेलेंस्की का दफ्तर उड़ाने का प्लान, क्यों पुतिन ने लगा दिया था वीटो
Advertisement
trendingNow12893623
Hindi Newsदुनिया

रूस ने बनाया था जेलेंस्की का दफ्तर उड़ाने का प्लान, क्यों पुतिन ने लगा दिया था वीटो

Russia Ukraine War: बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि रूस के अधिकारियों ने जेलेंस्की के उन ठिकानों को उड़ाने का प्लान बना लिया था जहां से अहम फैसले लिए जाते हैं. हालांकि यह हमला टल गया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस ने बनाया था जेलेंस्की का दफ्तर उड़ाने का प्लान, क्यों पुतिन ने लगा दिया था वीटो

Russia Ukraine War: पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंगबंदी की आवाजें तेज हो रही हैं लेकिन अभी तक इस दिशा में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं. इसी जिद्दोजहद के बीच बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ऐसा दावा कर दिया है कि हर सुनकर सभी हैरान रह गए हैं. उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर पर हमला की पूरी योजना बना ली थी लेकिन आखिर वक्त पुतिन की वजह से यह टल गया.

टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे के मुताबिक लुकाशेंको ने शुक्रवार (22 अगस्त) को मिन्स्क में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रूस में रूस के कुछ दिग्गज अफसरों ने कीव के 'निर्णय लेने वाले केंद्रों' के खिलाफ ओरेशनिक मिसाइलों का उपयोग करने का सुझाव दिया था, लेकिन पुतिन ने अपनी वीटो पॉवर का इस्तेमाल करते हुए  कहा-'बिल्कुल नहीं'. बेलारूसी राष्ट्रपति ने कहा,'अगर हमला हो जाता तो कुछ भी नहीं बचता.'

परमाणु हमले के लिए उकसा रहे पश्चिमी देश-पुतिन

इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी एक तीखा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मई में पुतिन ने कहा था कि पश्चिम देश उन्हें यूक्रेन में एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए उकसा रहे हैं. हालांकि मॉस्को ऐसा कदम नहीं उठाएगा. उन्होंने कहा था,'मुझे उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के चक्‍कर में पड़े ट्रंप ने अब पकड़ा माथा, बोले- ये तेल और सिरके की तरह...

बेहद खतरनाक हैं ओरेशनिक मिसाइल

बेलारूसी राष्ट्रपति के दावों पर यकीन करें तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रूस की ओरेशनिक मिसाइलें बेहद घातक हैं. ओरेशनिक रूस के जरिए बनाई गई एक नई मिडिल रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार 12000 से भी ज्यादा तेज रफ्तार है. इस मिसाइल का पहला युद्ध परीक्षण नवंबर 2024 में किया गया था, जब इसने यूक्रेन के डेनेपर में मौजूद युजमाश रक्षा सुविधा पर हमला किया था.

15 अगस्त को मिले थे पुतिन और ट्रंप

दोनों देशों के बीच जंगबंदी को लेकर 15 अगस्त को रसी राष्ट्रपति और अमेरिका राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी. इसके कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने जेलेंस्की समेत कई अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात की. उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही दोनों देशों के बीच जंगबंदी का ऐलान हो सकता है. हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

RussiaUkraine

Trending news

जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
;