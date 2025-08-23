रूस ने बनाया था जेलेंस्की का दफ्तर उड़ाने का प्लान, क्यों पुतिन ने लगा दिया था वीटो

Russia Ukraine War: बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि रूस के अधिकारियों ने जेलेंस्की के उन ठिकानों को उड़ाने का प्लान बना लिया था जहां से अहम फैसले लिए जाते हैं. हालांकि यह हमला टल गया.
Russia Ukraine War: पिछले कुछ दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जंगबंदी की आवाजें तेज हो रही हैं लेकिन अभी तक इस दिशा में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं. इसी जिद्दोजहद के बीच बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ऐसा दावा कर दिया है कि हर सुनकर सभी हैरान रह गए हैं. उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के दफ्तर पर हमला की पूरी योजना बना ली थी लेकिन आखिर वक्त पुतिन की वजह से यह टल गया.
टेलीविजन नेटवर्क रशिया टुडे के मुताबिक लुकाशेंको ने शुक्रवार (22 अगस्त) को मिन्स्क में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रूस में रूस के कुछ दिग्गज अफसरों ने कीव के 'निर्णय लेने वाले केंद्रों' के खिलाफ ओरेशनिक मिसाइलों का उपयोग करने का सुझाव दिया था, लेकिन पुतिन ने अपनी वीटो पॉवर का इस्तेमाल करते हुए कहा-'बिल्कुल नहीं'. बेलारूसी राष्ट्रपति ने कहा,'अगर हमला हो जाता तो कुछ भी नहीं बचता.'
इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी एक तीखा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मई में पुतिन ने कहा था कि पश्चिम देश उन्हें यूक्रेन में एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए उकसा रहे हैं. हालांकि मॉस्को ऐसा कदम नहीं उठाएगा. उन्होंने कहा था,'मुझे उम्मीद है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.'
बेलारूसी राष्ट्रपति के दावों पर यकीन करें तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रूस की ओरेशनिक मिसाइलें बेहद घातक हैं. ओरेशनिक रूस के जरिए बनाई गई एक नई मिडिल रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार 12000 से भी ज्यादा तेज रफ्तार है. इस मिसाइल का पहला युद्ध परीक्षण नवंबर 2024 में किया गया था, जब इसने यूक्रेन के डेनेपर में मौजूद युजमाश रक्षा सुविधा पर हमला किया था.
दोनों देशों के बीच जंगबंदी को लेकर 15 अगस्त को रसी राष्ट्रपति और अमेरिका राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई थी. इसके कुछ दिन बाद ही ट्रंप ने जेलेंस्की समेत कई अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ मुलाकात की. उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही दोनों देशों के बीच जंगबंदी का ऐलान हो सकता है. हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ.