Russia-Ukraine Peace Talks: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी कि यदि शांति वार्ता मॉस्को की शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है तो रूस यूक्रेन में अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करने के लिए सैन्य कार्रवाई कर सकता है. पुतिन ने कहा कि यदि कूटनीतिक प्रयासों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता है तो रूस अपनी ऐतिहासिक भूमि को सैन्य साधनों के जरिए मुक्त करने के लिए तैयार है.

बता दें, पुतिन की यह टिप्पणी उस समय आई है जब फरवरी 2022 में रूस द्वारा किए गए यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से शांति प्रयासों में तेजी आई है. पुतिन ने एक वार्षिक बैठक में वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से कहा कि रूस संघर्ष को बातचीत और संघर्ष के मूल कारणों को दूर करके हल करने का पक्षधर है लेकिन यह स्पष्ट किया कि सार्थक संवाद की अनुपस्थिति में रूस की प्रतिक्रिया कठोर हो सकती है.

जेलेंस्की ने रूस की मांगों को किया खारिज

रूसी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि रूस अपनी सीमा के साथ एक बफर सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार करेगा और उसकी सेनाएं युद्ध में माहिर हैं. इसके अलावा, पुतिन ने रूस की बढ़ती सैन्य क्षमताओं पर भी जोर दिया जिसमें परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण शामिल है. उन्होंने कहा कि रूस की ओरेश्निक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल इस महीने से युद्ध में शामिल हो जाएगी और इसके पारंपरिक हथियारों से लैस संस्करण का परीक्षण नवंबर 2024 में यूक्रेन के एक कारखाने पर किया गया था. बता दें, पुतिन ने फिर से यह मांग दोहराई है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय 2014 में रूस द्वारा कब्जा किए गए क्रीमिया और अन्य क्षेत्रीय इलाकों पर रूस के नियंत्रण को स्वीकार करे. वहीं, जेलेंस्की ने रूस की मांगों को खारिज करते हुए कहा कि वह उन क्षेत्रों से रूस की वापसी की मांग करता है जिन पर रूस का कब्जा नहीं है.

वहीं, बर्लिन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि एक शांति प्रस्ताव तैयार हो गया है और इसे कुछ दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा जिसके बाद इसे क्रेमलिन को सौंपा जाएगा. हालांकि, यूक्रेन और रूस के बीच क्षेत्रीय विवाद और सुरक्षा गारंटी पर मतभेद बने हुए हैं.

पुतिन अगले साल को बनाना चाहते है युद्ध का वर्ष: जेलेंस्की

Today, we again heard signals from Moscow that they are preparing to make next year a year of war. These signals are not only for us. It is crucial that our partners see them, and not only see them but also respond – especially partners in the United States, who often say that… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2025

इस बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें संकेत मिले हैं कि रूस अगले साल भी युद्ध की तैयारी कर रहा है. जेलेंस्की ने अपने सहयोगियों, विशेष रूप से अमेरिका से मदद की अपील की जो यह मानता है कि रूस संघर्ष को समाप्त करने का इरादा रखता है. X पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज हमें एक बार फिर मॉस्को से संकेत मिले हैं कि वे अगले साल को युद्ध का वर्ष बनाने की तैयारी कर रहे हैं. ये संकेत केवल हमारे लिए नहीं हैं. यह महत्वपूर्ण है कि हमारे सहयोगी इन्हें देखें और न केवल देखें बल्कि प्रतिक्रिया भी दें.