Russia Plane Crash: हवा में दो टुकड़ों में टूटा फिर पानी में समा गया रूस का प्लेन, 7 लोगों की मौत, वीडियो वायरल

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:28 PM IST
Russia Plane Crash: रूस का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. इस हादसे में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है. सोवियत काल का एन-22 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 9 दिसंबर को रूस के इवानोवो क्षेत्र में एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान क्रैश हुआ था. अब एक स्थानीय रूसी टेलीग्राम अकाउंट ने इस हादसे का वीडियो पोस्ट किया है.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की हाई लेवल कमेटी ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं. रूस की RIA नोवोस्ती सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया कि यह विमान सेंट्रल रूसी इलाके में इवानकोवो बस्ती के पास गिरा. यह गांव एक रिज़र्वॉयर के उत्तरी किनारे पर बसा है.

हवा में दो टुकड़ों में बंटा प्लेन

वीडियो क्लिप में ऐसा लग रहा है कि विमान जलाशय के पानी से टकराने से कुछ ही पल पहले दो टुकड़ों में बंट गया था. रूस के कोमर्सेंट अखबार ने दिसंबर की शुरुआत में रिपोर्ट किया था कि विमान 'हवा में ही टूट गया था'.

क्लिप के पहले कुछ सेकंड में विमान के दोनों हिस्से बर्फ से ढके, दूरदराज के इलाके में पानी में गिरते हुए दिख रहे हैं. जैसे ही विमान जलाशय की सतह से टकराता है, पानी साफ तौर पर हवा में उछलता हुआ दिखाई देता है. 

कुछ वक्त पहले हुई थी मरम्मत

वीडियो में फिर एक छोटा सा हिस्सा दिखाया गया है जिसे लगता है कि किसी दूसरे कैमरे से शूट किया गया है, जिसमें विमान रिहायशी घरों के ऊपर से पानी की ओर जाता हुआ दिख रहा है. वीडियो के आखिरी फ्रेम में विमान हवा में ही अलग-अलग हिस्सों में टूटकर गिरता हुआ दिख रहा है.

क्रेमलिन से जुड़े एक टेलीग्राम चैनल ने बताया कि विमान की हाल ही में मरम्मत हुई थी. RIA नोवोस्ती की रिपोर्ट के मुताबिक, जांचकर्ताओं को विमान का मलबा पानी के अंदर लगभग पांच मीटर नीचे और जलाशय के किनारे से लगभग 150 मीटर दूर मिला.

इससे पहले एक रूसी  Il-76 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन मार्च 2024 में क्रैश हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे. 

क्या है एएन-22 एयरक्राफ्ट?

यह विमान 57 मीटर लंबा है, जिसे 1975 में बनाया गया था. यह 6500 घंटे की फ्लाइट कर चुका है. विशाल टर्बोप्रॉप An-22 ने पहली बार 1965 में उड़ान भरी थी और इसे शुरू में उज्बेकिस्तान में बनाया गया था.

कोमर्सेंट अखबार ने बताया कि क्रैश हुआ विमान 50 साल से ज्यादा समय से सर्विस में था और यह मिलिट्री सर्विस में बचा हुआ एकमात्र An-22 था.

एक सीनियर रूसी कमांडर ने 2024 के बीच में कहा था कि रूसी सेना उस साल के आखिर तक अपने बचे हुए An-22 विमानों के छोटे से बेड़े को पूरी तरह से रिटायर कर देगी.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

