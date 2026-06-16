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पुतिन को स्‍टालिन की गोद में बैठा दिखाया, रूसी आर्टिस्‍ट की गोली मारकर हत्‍या

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोधी एक रूसी कलाकार रॉबर्ट कुजोवकोव (44) की पोलैंड में गोली मारकर हत्‍या कर दी गई.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 16, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:15 PM IST
पुतिन को स्‍टालिन की गोद में बैठा दिखाया, रूसी आर्टिस्‍ट की गोली मारकर हत्‍या

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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