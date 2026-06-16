रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों के विरोधी एक रूसी कलाकार रॉबर्ट कुजोवकोव (44) की पोलैंड में गोली मारकर हत्या कर दी गई. पोलैंड के शहर बियाला पोडलास्का में उनके घर के पास बेहद करीब से गोली मारी गई. हत्या के बाद बेलारूस के दो संदिग्धों को अरेस्ट किया गया. 37 और 33 साल के ये संदिग्ध बेलारूस वाणिज्य दूतावास के पास से गिरफ्तार किए गए. पोलिश गोपनीयता कानूनों के अनुसार अभियोजकों ने मृतक का नाम रॉबर्ट के. बताया. रॉबर्ट के बारे में अभियोजकों का कहना है कि वह'सेम्योन स्क्रेपेट्स्की' उपनाम का इस्तेमाल करते थे. अभियोजकों ने एक बयान में कहा कि अपनी कला के माध्यम से उन्होंने रूसी अधिकारियों की मौजूदा नीतियों की आलोचना की.
रॉबर्ट ने पुतिन, चेचन नेता रमजान कादिरोव और अन्य उच्च-रैंकिंग रूसी अधिकारियों के ऐसे चित्र बनाए थे जो उनकी अच्छी इमेज को पेश नहीं करते थे. एक चित्र में पुतिन को सोवियत तानाशाह जोसेफ स्टालिन की गोद में दिखाया गया है. इतना ही नहीं पिछले संडे को उन्होंने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उनको 12 जून को बर्लिन में एक रूसी झंडे को कूड़ेदान में डालते हुए दिखाया गया था. गौरतलब है कि 12 जून को रूसी संप्रभुता दिवस के रूप में मनाया जाता है लेकिन पुतिन सरकार का विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया.
कब हुई हत्या
अभियोजकों ने बताया कि सुबह करीब 9:45 बजे रॉबर्ट के घर के पास एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और उन पर दो गोलियां चलाईं. भागने से पहले बहुत करीब से तीन और गोलियां मारीं. अभियोजकों ने कहा कि सिर, छाती और पीठ पर गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई.
पोलिश अभियोजकों ने इस हत्या के लिए मॉस्को को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, हालांकि 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस पर विदेश में अपने विरोधियों की हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है. इसमें फ्रांस और लिथुआनिया में निर्वासित कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना भी शामिल है. जर्मनी के अधिकारियों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाली एक जर्मन कंपनी के प्रमुख और एक यूक्रेनी सैन्य अधिकारी को निशाना बनाने की साजिशों को भी नाकाम किया है. पोलिश अधिकारियों ने 2024 में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की हत्या की साजिश रच रहा था. उसी वर्ष रूस छोड़कर भागने वाले एक रूसी हेलीकॉप्टर पायलट की स्पेन में हत्या कर दी गई, जिसमें रूसी एजेंट मुख्य संदिग्ध थे.