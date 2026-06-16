पोलिश अभियोजकों ने इस हत्या के लिए मॉस्को को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, हालांकि 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस पर विदेश में अपने विरोधियों की हत्या करने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है. इसमें फ्रांस और लिथुआनिया में निर्वासित कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना भी शामिल है. जर्मनी के अधिकारियों ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाली एक जर्मन कंपनी के प्रमुख और एक यूक्रेनी सैन्य अधिकारी को निशाना बनाने की साजिशों को भी नाकाम किया है. पोलिश अधिकारियों ने 2024 में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की हत्या की साजिश रच रहा था. उसी वर्ष रूस छोड़कर भागने वाले एक रूसी हेलीकॉप्टर पायलट की स्पेन में हत्या कर दी गई, जिसमें रूसी एजेंट मुख्य संदिग्ध थे.