धरी रह गई शांति की उम्मीद, जेलेंस्की को रूस का तगड़ा झटका; रात भर बरसाए बम और उजाड़ दिया शहर

Russia Ukraine war: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता टीम के साथ सफल बातचीत को लेकर उत्साहित नजर आ रहे थे. इसी बीच रूस ने फिर से यूक्रेन पर हमला बोल दिया, जिसके बारे में एक बड़े औद्योगिक केंद्र के मेयर क्रेमेनचुक ने बयान जारी किया है. वहीं दूसरी ओर रूस ने कहा कि उन्होंने 77 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है. हालांकि, यूक्रेन की तरफ से रूसी हमले में किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है. रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका लगातार मध्यस्थता कर रहा है और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दोनों देशों के परस्पर हमले लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.

यूक्रेन के शहर पर हमला

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिका के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से बात की थी, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की दृढ़ इच्छा जताई थी. इस बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के संभावित पहलुओं पर भी चर्चा की थी. लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जेलेंस्की के मेयर ने अपने शहर के प्रमुख बुनियादी ढांचे पर हुए हमले की जानकारी दी. हमले में कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई. हालांकि, यह जरूर बताया गया कि रूसी हमले में पानी,बिजली और हीटिंग की व्यवस्था ठप हो गई है.

अमेरिका की कोशिश

यूक्रेन के जिस शहर पर हमला हुआ वहां 2022 से युद्ध शुरू होने के बाद लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं. हालांकि, अमेरिका लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में कई अहम बिंदुओं वाला शांति प्लान लेकर पहुंचा है लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच किसी अहम शांति समझौते के संकेत नहीं मिले हैं. वहीं यूरोपीय देश रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों की निंदा कर रहे हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से बात करते हुए उनका साथ देने का दावा किया है.