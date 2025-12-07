Advertisement
trendingNow13032459
Hindi Newsदुनिया

धरी रह गई शांति की उम्मीद, जेलेंस्की को रूस का तगड़ा झटका; रात भर बरसाए बम और उजाड़ दिया शहर

Russia attack Ukraine: यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिका के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से बात की थी, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की दृढ़ इच्छा जताई थी. इस बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के संभावित पहलुओं पर भी चर्चा की थी.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 07, 2025, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरी रह गई शांति की उम्मीद, जेलेंस्की को रूस का तगड़ा झटका; रात भर बरसाए बम और उजाड़ दिया शहर

Russia Ukraine war: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप की वार्ता टीम के साथ सफल बातचीत को लेकर उत्साहित नजर आ रहे थे. इसी बीच रूस ने फिर से यूक्रेन पर हमला बोल दिया, जिसके बारे में एक बड़े औद्योगिक केंद्र के मेयर क्रेमेनचुक ने बयान जारी किया है. वहीं दूसरी ओर रूस ने कहा कि उन्होंने 77 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है. हालांकि, यूक्रेन की तरफ से रूसी हमले में किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है. रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका लगातार मध्यस्थता कर रहा है और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दोनों देशों के परस्पर हमले लगातार मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.

यूक्रेन के शहर पर हमला 
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को अमेरिका के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से बात की थी, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की दृढ़ इच्छा जताई थी. इस बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध खत्म करने के संभावित पहलुओं पर भी चर्चा की थी. लेकिन कुछ ही घंटों के बाद जेलेंस्की के मेयर ने अपने शहर के प्रमुख बुनियादी ढांचे पर हुए हमले की जानकारी दी. हमले में कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई. हालांकि, यह जरूर बताया गया कि रूसी हमले में पानी,बिजली और हीटिंग की व्यवस्था ठप हो गई है. 

यह भी पढ़ें: Opinion: भारत में पुतिन के ग्रैंड वेलकम को देखकर ट्रंप पर क्या बीत रही होगी? यहां समझें क्या सोच रहे होंगे US प्रेसीडेंट

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका की कोशिश

यूक्रेन के जिस शहर पर हमला हुआ वहां 2022 से युद्ध शुरू होने के बाद लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं. हालांकि, अमेरिका लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में कई अहम बिंदुओं वाला शांति प्लान लेकर पहुंचा है लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के बीच किसी अहम शांति समझौते के संकेत नहीं मिले हैं. वहीं यूरोपीय देश रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों की निंदा कर रहे हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से बात करते हुए उनका साथ देने का दावा किया है.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

russia ukraine conflict

Trending news

ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
IndiGo crisis
ताबड़तोड़ फ्लाइट्स कैंसल, मचा हाहाकार; क्या विदेशी CEO को हटा सकती है मोदी सरकार?
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
Goa
गोवा में कैसे धू-धूकर जल गया नाइट क्लब? 25 मौतें होने की वजह एक नहीं कई, जानिए कैसे?
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
West Bengal
चुनाव से पहले बंगाल में सुपर ट्विस्ट, ओवैसी को हुमायूं कबीर ने बताया बड़ा भाई
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Sunali Khatun
'CM ममता रखें मेरे बच्चे का नाम...', सुनाली खातून ने क्यों जताई इच्छा?
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
Goa Fire
Goa Fire: मैनेजर गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश; मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
Kangana Ranaut video
एक मंच पर दिखीं कंगना, महुआ और सुप्रिया; सांसदों के डांस ने मचाया धमाल
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
BRO 125 Infrastructure Projects
-40°C में भी नहीं रुकेगी भारत की रफ्तार, लद्दाख में 5000 करोड़ के 125 प्रोजेक्ट्स...
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
PM Modi
'हमारे वाले अकेले घूमने...', पुतिन के दौरे के बाद कांग्रेस ने PM मोदी से पूछा सवाल
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
Babri Masjid
बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासी घमासान, BJP नेता ने हुमायूं कबीर को दी चेतावनी
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?
Shashi Tharoor
'शशि थरूर काबिल हैं...', राष्ट्रपति डिनर में न बुलाए जाने बीजेपी ने किसपर कसा तंज?