Advertisement
trendingNow12992021
Hindi Newsदुनिया

'मात्र 6-7 मिनट में रूस का 'कलेजा' फाड़ने के लिए अमेरिका ने बनाया प्लान', रूसी रक्षामंत्री का बहुत बड़ा दावा, 5,500 KM दूर तक सब होगा धुआं-धुआं?

US-Russia: रूस-यूक्रेन जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने ऐसा दावा किया है, जिसके बाद तो पुतिन और ट्रंप के बीच और मतभेद हो सकता है. अमेरिका और रूस के बीच अगर जंग हुई तो मंजर क्या होगा यह सोचकर ही हैरानी होती है, लेकिन रूसी रक्षा मंत्री के दावे ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 07, 2025, 10:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मात्र 6-7 मिनट में रूस का 'कलेजा' फाड़ने के लिए अमेरिका ने बनाया प्लान', रूसी रक्षामंत्री का बहुत बड़ा दावा, 5,500 KM दूर तक सब होगा धुआं-धुआं?

US preparing Dark Eagle medium-range missile close to Russia: रूस-यूक्रेन की जंग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगा दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस के पड़ोस में ऐसी मिसाइलें लगाने की तैयारी कर रहा है, जो मिनटों में रूस में कही भी हमला कर सकती हैं. ये दावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में किया गया. यूक्रेन-रूस के बीच जंग में इस तरह की खबरें और भी आग में घी का काम कर सकती हैं. और अमेरिका-रूस के बीच एक भयंकर तनाव पैदा कर सकती हैं.  

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नई मिसाइल प्रणालियां तैनात
wionews.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने कहा है कि अमेरिका यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नई मिसाइल प्रणालियां तैनात करने की तैयारी कर रहा है. ये मिसाइलें कुछ ही मिनटों में मध्य रूस तक पहुंचने में सक्षम होंगी. बेलौसोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान यह दावा किया है.  

डार्क ईगल: वो हथियार जो रूस का फांड सकता है कलेजा
अमेरिका जिस डार्क ईगल मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली को इस क्षेत्र में तैनात करने की योजना बना रहा है, इसमें हाइपरसोनिक वॉरहेड लगे होंगे जो 5,500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है.  रूसी रक्षा मंत्री के अनुसार, अगर यह मिसाइल प्रणाली यूरोप में जर्मनी में तैनात की जाती है, तो यह लगभग छह से सात मिनट में मध्य रूसी लक्ष्यों तक पहुंच सकती है. आंद्रे बेलौसोव ने कहा, "ये रूस के लिए सीधा खतरा है." कल्पना कीजिए, इतनी स्पीड से हमला हो तो बचना मुश्किल!

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका का वो एक्सरसाइज जो रूस को चिढ़ा गया
बेलूसोव ने अक्टूबर में अमेरिका के ग्लोबल थंडर-2025 सैन्य एक्सरसाइज का जिक्र किया. इसमें अमेरिकी सेना ने रूस पर पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक की प्रैक्टिस की. मतलब, वो रूस पर पहले हमला करने का प्लान बना रहे हैं. रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहा है. जंग के बीच ये प्रैक्टिस शांति की राह में कांटा लग रही है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस कार्यक्रम में बात की और कहा कि मास्को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का पालन करता रहा है और अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने की उसकी कोई योजना नहीं है. उन्होंने दोहराया कि रूस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का लगातार पालन करता है और उनसे विचलित हुए बिना.

पुतिन ने भी भरी हुंकार, परमाणु परीक्षण का दिलाया खौफ
पुतिन ने हाल ही में संकेत दिया था कि अगर अमेरिका भी ऐसा ही करता है तो मास्को अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है. बुधवार (5 नवंबर) को मास्को में सुरक्षा परिषद की बैठक में की गई उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस बयान के बाद आई है कि अमेरिका अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा. इसके अलावा, रिपोर्टों में कहा गया है कि पुतिन ने अपने रक्षा, विदेश मंत्रालयों और सुरक्षा सेवाओं को इस बारे में "जानकारी इकट्ठा" करने का निर्देश दिया है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

russiya

Trending news

SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार