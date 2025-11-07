'मात्र 6-7 मिनट में रूस का 'कलेजा' फाड़ने के लिए अमेरिका ने बनाया प्लान', रूसी रक्षामंत्री का बहुत बड़ा दावा, 5,500 KM दूर तक सब होगा धुआं-धुआं?

US preparing Dark Eagle medium-range missile close to Russia: रूस-यूक्रेन की जंग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगा दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका रूस के पड़ोस में ऐसी मिसाइलें लगाने की तैयारी कर रहा है, जो मिनटों में रूस में कही भी हमला कर सकती हैं. ये दावा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगुवाई में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में किया गया. यूक्रेन-रूस के बीच जंग में इस तरह की खबरें और भी आग में घी का काम कर सकती हैं. और अमेरिका-रूस के बीच एक भयंकर तनाव पैदा कर सकती हैं.

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नई मिसाइल प्रणालियां तैनात

wionews.com में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव ने कहा है कि अमेरिका यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में नई मिसाइल प्रणालियां तैनात करने की तैयारी कर रहा है. ये मिसाइलें कुछ ही मिनटों में मध्य रूस तक पहुंचने में सक्षम होंगी. बेलौसोव ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान यह दावा किया है.

डार्क ईगल: वो हथियार जो रूस का फांड सकता है कलेजा

अमेरिका जिस डार्क ईगल मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली को इस क्षेत्र में तैनात करने की योजना बना रहा है, इसमें हाइपरसोनिक वॉरहेड लगे होंगे जो 5,500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है. रूसी रक्षा मंत्री के अनुसार, अगर यह मिसाइल प्रणाली यूरोप में जर्मनी में तैनात की जाती है, तो यह लगभग छह से सात मिनट में मध्य रूसी लक्ष्यों तक पहुंच सकती है. आंद्रे बेलौसोव ने कहा, "ये रूस के लिए सीधा खतरा है." कल्पना कीजिए, इतनी स्पीड से हमला हो तो बचना मुश्किल!

अमेरिका का वो एक्सरसाइज जो रूस को चिढ़ा गया

बेलूसोव ने अक्टूबर में अमेरिका के ग्लोबल थंडर-2025 सैन्य एक्सरसाइज का जिक्र किया. इसमें अमेरिकी सेना ने रूस पर पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक की प्रैक्टिस की. मतलब, वो रूस पर पहले हमला करने का प्लान बना रहे हैं. रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहा है. जंग के बीच ये प्रैक्टिस शांति की राह में कांटा लग रही है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस कार्यक्रम में बात की और कहा कि मास्को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का पालन करता रहा है और अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने की उसकी कोई योजना नहीं है. उन्होंने दोहराया कि रूस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का लगातार पालन करता है और उनसे विचलित हुए बिना.

पुतिन ने भी भरी हुंकार, परमाणु परीक्षण का दिलाया खौफ

पुतिन ने हाल ही में संकेत दिया था कि अगर अमेरिका भी ऐसा ही करता है तो मास्को अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू कर सकता है. बुधवार (5 नवंबर) को मास्को में सुरक्षा परिषद की बैठक में की गई उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के इस बयान के बाद आई है कि अमेरिका अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा. इसके अलावा, रिपोर्टों में कहा गया है कि पुतिन ने अपने रक्षा, विदेश मंत्रालयों और सुरक्षा सेवाओं को इस बारे में "जानकारी इकट्ठा" करने का निर्देश दिया है.