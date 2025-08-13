ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन ने सेट कर दी 'फील्डिंग', चली खौफनाक चाल; मचेगा त्राहिमाम
ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन ने सेट कर दी 'फील्डिंग', चली खौफनाक चाल; मचेगा त्राहिमाम

Trump Putin Meeting: 15 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होने जा रही है. मुलाकात से पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन पर संगीन आरोप लगाए हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:34 PM IST
Donald Trump and Vladimir Putin: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन से मिलने जा रहे हैं. ट्रंप यूक्रेन के साथ चल रही रूस की जंग को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उन्होंने खुद पुतिन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है. दोनों की यह मुलाकात 15 अगस्त अलास्का में हो सकती है. हालांकि मुलाकात से पहले रूस ने यूक्रेनी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. रूस ने कहा कि यूक्रेन इस मुलाकात में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है. 

मुलाकात में बाधा डालना चाह रहा यूक्रेन: रूस

रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा,'कई माध्यमों से मिली जानकारी से पता चला है कि कीव सरकार 15 अगस्त 2025 को होने वाली रूसी-अमेरिकी वार्ता को नाकाम बनाने के लिए तैयारी कर रहा है.' रूस ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ता में बाधा डालने के लिए सुरक्षा सेवा यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने विदेशी पत्रकारों के एक ग्रुप को खारकीव के चुगुएव भेजा है. यह इलाका यूक्रेन के कब्जे में है. पत्रकारों को वहां'सरहदी इलाके के निवासियों पर रिपोर्ट बनाने के बहाने भेजा गया है.'

यह भी पढ़ें: एक तीर से दो शिकार! ईरान के ड्रोन तबाह कर यूक्रेन ने रूस को दे दिया सबसे बड़ा दर्द

घनी आबादी वाले क्षेत्र में हमला कर सकता है यूक्रेन

रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन की फौज इस शहर पर हमला करेगी और फिर हमले का आरोप रूस पर लगाएगी. रूस का कहना है कि शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन से ठीक पहले यूक्रेनी फौज किसी घनी आबादी वाले इलाके पर हमला करेगी और इन खबरों को कवर करने के लिए पहले ही विदेशी पत्रकारों को वहां भेज दिया गया है, ताकि तुरंत इसकी खबरें कवर हो सकें.' रूस ने अपने बयान में कहा कि इस हमले के बाद रूसी-अमेरिकी सहयोग में बाधा डालकर मुश्किल हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है. 

अगली बार रूस में मिलेंगे ट्रंप-पुतन?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में कहा था,'मेरे और पुतिन के बीच बहुतप्रतीक्षित मुलाकात अगले शुक्रवार (15 अगस्त 2025) को ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में होगी.' रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने शनिवार को कहा कि आगामी अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद मास्को को उम्मीद है कि पुतिन और ट्रंप के बीच अगली बैठक रूस में होगी.

(Input IANS)

रूस-यूक्रेन युद्ध: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यूक्रेन युद्ध में कितने लोग मारे गए हैं?

BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 46,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की बात कही है, लेकिन ओपन सोर्स साइट ualosses.org का दावा है कि यह संख्या 77,000 से अधिक है।

रूस-यूक्रेन के बीच क्या संबंध है?

1922 से 1991 तक यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था. 1991 में यह स्वतंत्र देश बना और 1994 में रूस, ब्रिटेन और अमेरिका से सुरक्षा गारंटी के बदले अपने परमाणु हथियार त्याग दिए, लेकिन रूस ने बाद में इस समझौते का सम्मान नहीं किया.

क्रीमिया विवाद क्यों है?

2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवैध माना गया. यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण बना.

