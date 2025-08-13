ट्रंप-पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन ने सेट कर दी 'फील्डिंग', चली खौफनाक चाल; मचेगा त्राहिमाम

Donald Trump and Vladimir Putin: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो पुतिन से मिलने जा रहे हैं. ट्रंप यूक्रेन के साथ चल रही रूस की जंग को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो उन्होंने खुद पुतिन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की है. दोनों की यह मुलाकात 15 अगस्त अलास्का में हो सकती है. हालांकि मुलाकात से पहले रूस ने यूक्रेनी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. रूस ने कहा कि यूक्रेन इस मुलाकात में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है.

मुलाकात में बाधा डालना चाह रहा यूक्रेन: रूस

रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को टेलीग्राम पर एक पोस्ट में कहा,'कई माध्यमों से मिली जानकारी से पता चला है कि कीव सरकार 15 अगस्त 2025 को होने वाली रूसी-अमेरिकी वार्ता को नाकाम बनाने के लिए तैयारी कर रहा है.' रूस ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ता में बाधा डालने के लिए सुरक्षा सेवा यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने विदेशी पत्रकारों के एक ग्रुप को खारकीव के चुगुएव भेजा है. यह इलाका यूक्रेन के कब्जे में है. पत्रकारों को वहां'सरहदी इलाके के निवासियों पर रिपोर्ट बनाने के बहाने भेजा गया है.'

घनी आबादी वाले क्षेत्र में हमला कर सकता है यूक्रेन

रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन की फौज इस शहर पर हमला करेगी और फिर हमले का आरोप रूस पर लगाएगी. रूस का कहना है कि शुक्रवार को होने वाले सम्मेलन से ठीक पहले यूक्रेनी फौज किसी घनी आबादी वाले इलाके पर हमला करेगी और इन खबरों को कवर करने के लिए पहले ही विदेशी पत्रकारों को वहां भेज दिया गया है, ताकि तुरंत इसकी खबरें कवर हो सकें.' रूस ने अपने बयान में कहा कि इस हमले के बाद रूसी-अमेरिकी सहयोग में बाधा डालकर मुश्किल हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है.

अगली बार रूस में मिलेंगे ट्रंप-पुतन?

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में कहा था,'मेरे और पुतिन के बीच बहुतप्रतीक्षित मुलाकात अगले शुक्रवार (15 अगस्त 2025) को ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में होगी.' रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने शनिवार को कहा कि आगामी अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद मास्को को उम्मीद है कि पुतिन और ट्रंप के बीच अगली बैठक रूस में होगी.

(Input IANS)