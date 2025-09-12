Russia Poland Conflict: इधर रूस के हमले से पोलैंड समेत पूरा NATO परेशान, उधर ट्रंप ने कहा- हो सकता है कि गलती से चला गया ड्रोन

Trump on Russian Drone Invasion: डोनाल्ड ट्रंप ने White House के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पोलैंड पर रूस का ड्रोन हमला 'गलती हो सकती है'. उन्होंने ये भी कहा कि, वह इस घटना से खुश नहीं हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जल्द खत्म होगा. CNN के मुताबिक, पोलैंड की सेना ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन पर रूस हमले के दौरान उनके देश के हवाई क्षेत्र में घुसे ड्रोनों को मार गिराया था. CNN ने यह भी कहा कि, यूक्रेन में युद्ध शुरु होने के बाद NATO ने पहली बार फायरिंग की है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी पोलैंड के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तीन राफेल जेट विमान भेजने का आदेश दिया है.

मैक्रों ने हमले को लेकर क्या कहा?

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि, 'मैनें Poland के प्रधानमंत्री से वादा किया है कि फ्रांस उनकी मदद करेगा'. उन्होंने यह भी लिखा कि, इस बारे में NATO महासचिव और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी बात की है. मैक्रों ने कहा कि यूरोप में सुरक्षा उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और वो रूस की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे.

क्या ये हमला जानबूझकर किया गया था?

पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने कहा कि, जिस तरह यह घटना हुई उससे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया था. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, Poland की हवाई सीमा में इतने सारे ड्रोन्स का आना दिखाता है कि रूस ने जानबूझकर ऐसा किया है. CNN के अनुसार, पोलैंड के गृह मंत्री ने बाद में बताया कि, पूरे देश में 16 ड्रोन देखे गए और उनका मलबा बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था.

क्या इससे युद्ध के हालात बनेंगे?

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने संसद में कहा कि, भले पोलैंड अभी जंग की स्थिति में नहीं है लेकिन यह स्थिति Second World War के बाद से सबसे ज्यादा खतरनाक है. उन्होंने कहा, यह कहने का कोई कारण नहीं है कि पोलैंड युद्ध की स्थिति में है. लेकिन, यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद से किसी भी समय की तुलना में संघर्ष के ज्यादा करीब है.

पोलैंड ने किससे मांगी मदद?

पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका देश ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा है जो अपनी दुश्मनी नहीं छिपाता. उन्होंने यह भी बताया कि पोलैंड ने NATO संधि के अनुच्छेद 4 को लागू किया है. CNN के अनुसार, इस अनुच्छेद के तहत NATO के सदस्य देश किसी भी खतरे पर चर्चा करने के लिए बैठक कर सकते हैं.