ट्रंप की पुतिन के साथ होने वाली मीटिंग 'खटाई' में, दोनों पक्ष अपने रुख पर अड़े

Trump Putin summit: अमेरिकी अधिकारियों को रूस का रुख अभी भी कठोर लग रहा है. पुतिन अभी भी अपने पुराने कठोर रुख से आगे नहीं बढ़ पाए हैं. इसके कारण यूक्रेन के साथ युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर लावरोव और रुबियो में सहमति नहीं बन पाई.

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:15 PM IST
Srgei Lavrov Marco Rubio Meeting:  रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच होने वाली महत्वपूर्ण बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. ये मुलाकात व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होने वाले शिखर सम्मेलन की तैयारी का अहम हिस्सा थी. हालांकि, रूसी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि 20 अक्टूबर को लावरोव और रुबियो के बीच फोन पर रचनात्मक और उपयोगी बातचीत हुई थी. विदेश मंत्रालय के अनुसार लावरोव और रुबियो ने 16 अक्टूबर को पुतिन और ट्रंप के बीच हुई फोन पर हुई बातचीत में तय किए गए समझौतों को लागू करने के हर संभव प्रयास पर चर्चा की है. 

ट्रंप शांति चाहते हैं
अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस बातचीत को लेकर पुष्टि की गई है.  विदेश मंत्रालय के अनुसार मॉस्को और वॉशिंगटन के लिए रूस–यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध का स्थायी समाधान ढूंढ़ने का प्रयास सफल हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप खुद शांति चाहते हैं. वहीं दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के बाद अमेरिकी अधिकारियों को रूस का रुख अभी भी कठोर लग रहा है. पुतिन अभी भी अपने पुराने कठोर रुख से आगे नहीं बढ़ पाए हैं. इसके कारण यूक्रेन के साथ युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर लावरोव और रुबियो में सहमति नहीं बन पाई. इसी वजह से रुबियो ने फिलहाल अगले हफ्ते होने वाली पुतिन–ट्रंप बैठक को आगे न बढ़ाने की सलाह दी है. हालांकि, दोनों मंत्री इस हफ्ते फिर से बातचीत कर सकते हैं. 

हंगरी को हुआ नुकसान 
हाल ही में 16 अक्टूबर को पुतिन और ट्रंप ने फोन पर काफी लंबी बातचीत हुई थी और बातचीत के दौरान दूसरे शिखर सम्मेलन के लिए बुडापेस्ट को तय किया था. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की तरफ से कहा 'उनके देश के लिए इस शांति सम्मेलन की सफलता बहुत जरूरी है क्योंकि, रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण पॉवर और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई के कारण हंगरी की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है.ओरबान के अनुसार अगर रूस यूक्रेन के बीच शांति बहाल होती है तो हंगरी फिर से आर्थिक विकास की राह पर लौट सकता है. 

जेलेंस्की को याद आया बुडापेस्ट ज्ञापन 
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की तरफ से शिखर सम्मेलन को लेकर बयान सामने आया है. जेलेंस्की ने कहा 'अगर उन्हें आमंत्रित किया गया तो वे इस शिखर बैठक में शामिल होने को तैयार हैं लेकिन उन्होंने यह भी कहा वो बैठक की जगह बुडापेस्ट को लेकर चिंता में हैं. क्योंकि, हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान रूस से घनिष्ठ दोस्त हैं और उनका रवैया यूक्रेन के लिए अक्सर विरोधी का रहा है. पुतिन से बातचीत के एक दिन बाद ही जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की थी. बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने युद्ध खत्म के विचार पर सहमति जताई थी लेकिन उन्होंने अमेरिका से रूस पर अधिक दबाव डालने की अपील भी की थी. जेलेंस्की की तरफ से अमेरिका को एक और बुडापेस्ट समझौते को दोहराने की गलती नहीं करने की अपील की थी. दरअसल  1994 के बुडापेस्ट ज्ञापन के तहत यूक्रेन ने  सुरक्षा पाने के आश्वासन की उम्मीद पर अपने परमाणु हथियार त्याग दिए थे. 

शिखर सम्मेलन होगा या नहीं ? 

फिलहाल लावरोव और रुबियो के बीच बातचीत टलने के बाद अब ये स्पष्ट नहीं है कि पुतिन और ट्रंप के बीच बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन तय समय पर होगा या नहीं. इस हालात ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक को लेकर नए सिरे से अनिश्चितता पैदा कर दी है.

