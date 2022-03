यूक्रेनी खिलाड़ी के बगल में खड़े होकर रूसी जिम्नास्ट ने किया कुछ ऐसा, मचा बवाल

दोहा: यूक्रेन पर हमले (Russia Ukraine War) के लिए जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) की आलोचना हो रही है. वहीं, कुछ लोग उनके समर्थन में सामने आए हैं और रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियाक (Ivan Kulyak) भी उनमें से एक हैं. कतर में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान इस जिम्नास्ट ने अपने रूस समर्थन का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया. हालांकि, अब उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी.

दरअसल, रूसी जिम्नास्ट इवान कुलियाक (Ivan Kulyak) पोडियम पर यूक्रेनी खिलाड़ी इलिया कोवतुन के बगल में खड़े हुए थे. इस दौरान अपनी छाती पर युद्ध प्रतीक चिन्ह 'Z' लगा रखा था. बता दें कि यूक्रेन में मौजूद रूसी सैन्य वाहनों पर यह प्रतीक दिखाई दे रहा है. ‘Z’ रूसी आक्रमण के समर्थन का प्रतीक भी बन गया है. कतर में आयोजित प्रतियोगिता में कोवतुन ने प्रतियोगिता में स्वर्ण, जबकि कुलियाक ने कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.

The International Gymnastics Federation will open disciplinary proceedings against the gymnast Ivan Kulyak

The Russian athlete went to the awards ceremony with the letter Z on his chest pic.twitter.com/MJY9fs8yPz

