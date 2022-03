Russia-Ukraine War: कीव पर हुई बमबारी के दौरान महिला पत्रकार की मौत, लाइव कवरेज के दौरान तोड़ा दम

कीव: रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के बीच एक महिला पत्रकार की मौत होने की खबर है. बताया जा रहा है कि रूस के रॉकेट अटैक में इस महिला पत्रकार की मौत हुई है. ओक्साना बाउलिना नाम की पत्रकार रूस की रहने वाली थीं और यूक्रेन में युद्ध कवरेज के लिए गई थीं.

आपको बता दें कि ओक्साना यूक्रेन के पोडोल्स्क जिले में लाइव कवरेज के दौरान रॉकेट हमले की चपेट में आई थीं. रूस और यूक्रेन जहां एक ओर एक-दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं वहीं नाटो के अहम सदस्य पोलैंड ने 45 रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने को कहा है.

And now it's someone I've known for 16 years and worked with at several independent outlets. Oksana Baulina, a Russian journalist with phenomenal sense of moral clarity, killed by Russian rocket fire on a reporting mission in Kyiv today. I'm yet to process this. pic.twitter.com/eUPuMoUw54

— Alexey Kovalyov (@Alexey__Kovalev) March 23, 2022