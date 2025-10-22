ट्रंप बुला रहे बैठक, पुतिन न्यूक्लियर धमाका करने पर तुले हुए हैं; जल-थल-नभ में करवाई 'परमाणु ड्रिल'

Russia Ukraine War Latest News: यूक्रेन के साथ पिछले करीब साढ़े तीन साल से जारी जंग के बीच रूस ने बुधवार न्यूक्लियर ड्रिल की. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर हुई इस ड्रिल में सेना की सामरिक परमाणु कमान परमाणु बम ले जाने में सक्षम मिसाइलों की लॉन्चिंग की. रूस का यह कदम तब सामने आया, जब यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए प्रस्तावित अमेरिका-रूस शिखर वार्ता स्थगित कर दी गई.

सेना की तीनों शाखाओं से दागी मिसाइलें

रूसी राष्ट्रपति क्रेमलिन के अनुसार, इस अभ्यास में रूस के परमाणु ट्रायड की सभी शाखाएं शामिल थीं. उत्तर-पश्चिमी रूस के प्लेसेत्स्क लॉन्चिंग पैड से 'यार्स' नामक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जबकि बैरेंट्स सागर में स्थित पनडुब्बी से 'सिनेवा' आईसीबीएम छोड़ी गई. इसके अलावा 'टू-95' सामरिक बमवर्षकों ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागने की ड्रिल की.

किसलिए की गई ये मिलिट्री ड्रिल?

क्रेमलिन ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य सैन्य कमान संरचनाओं की दक्षता की जांच करना था. रूसी सेना के जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल वैलेरी गेरेसिमोव ने वीडियो लिंक के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को इस ड्रिल की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह ड्रिल 'परमाणु हथियारों के उपयोग की अनुमति देने की प्रक्रिया का अभ्यास करने के लिए था.

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पुतिन एक बड़े सफेद मेज पर अकेले बैठे थे. वे सामने वीडियो स्क्रीन पर रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसॉव और गेरेसिमोव से संवाद कर रहे थे. ये तीनों ही किसी भी हमले की प्रक्रिया में संभावित परमाणु आदेश देने में अहम भूमिका निभाते हैं.

ट्रंप के साथ शांतिवार्ता से पहले परमाणु ड्रिल

हालांकि पुतिन ने स्पष्ट किया कि यह अभ्यास पहले से निर्धारित था. लेकिन यह उस घोषणा के कुछ घंटों बाद हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि बुडापेस्ट में प्रस्तावित उनकी पुतिन से बैठक समय की बर्बादी हो सकती है और फिलहाल इसे स्थगित किया जा रहा है.

बुडापेस्ट में प्रस्तावित इस बैठक को स्थगित करने का फैसला सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया. लावरोव ने मंगलवार को कहा कि रूस तत्काल युद्धविराम का पक्षधर नहीं है. वहीं यूक्रेन युद्ध मुद्दे पर ट्रंप का रुख भी साल भर डावांडोल रहा है.

क्या खोए हिस्सों को वापस पा सकता है यूक्रेन?

वे कई बार युद्धविराम के पक्ष में बोल चुके हैं तो कई बार दीर्घकालिक शांति वार्ता की बात कर चुके हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यूक्रेन रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों को वापस पा सकता है. ट्रंप के साथ दोबारा वार्ता कब होगी, इस बारे में पूछे जाने पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को कहा कि प्रस्तावित पुतिन-ट्रम्प शिखर वार्ता के लिए पूरी तैयारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि इस बारे में न तो राष्ट्रपति ट्रंप और न ही राष्ट्रपति पुतिन में से कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता.