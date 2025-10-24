क्या NATO को उकसा रहे हैं पुतिन? लिथुआनिया में हवाई घुसपैठ पर पीएम ने रूस को बताया 'आतंकवादी देश'

Russian Military Violates Lithuania Airspace: लिथुआनिया के राष्ट्रपति गिटानास नौसेदा का कहना है कि गुरुवार को रूस के 2 सैन्य विमानों ने कुछ समय के लिए लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की. उन्होंने दावा किया कि, ये विमान जिसमे एक लड़ाकू जेट और एक मालवाहक शामिल थे, दक्षिण-पश्चिम में कालिनिनग्राद क्षेत्र से आए थे. नौसेदा ने X पर वीडियो में कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और लिथुआनिया की क्षेत्रीय संप्रभुता का क्रूर उल्लंघन है और हमें इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी.

रूस ने किया साफ इनकार

रूस ने हालांकि इनकार किया है कि उसके सैन्य विमानों ने लिथुआनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया. रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनके Su-30 लड़ाकू जेट कालिनिनग्राद क्षेत्र में प्रशिक्षण कर रहे थे और उन्होंने अपने उड़ान मार्गों से कोई भटकाव नहीं किया. मंत्रालय ने कहा, उड़ानें रूसी संघ के हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के नियमों के सख्त अनुसार की गई.

लिथुआनिया ने क्या किया दावा?

लिथुआनिया की सेना ने बताया कि विमान शायद ईंधन भरने का अभ्यास कर रहे थे जब वे लगभग 700 मीटर तक हवाई क्षेत्र में घुसे और लगभग 18 सेकंड बाद वापस चले गए. लिथुआनिया की सेना ने बयान में कहा कि, स्पेनिश वायु सेने के 2 लड़ाकू जेट, जो NATO की हवाई पुलिसिंग मिशन पर हैं, तुरंत उस जगह भेजे गए और अब हवाई गश्त कर रहे हैं. लिथुआनिया के विदेश मंत्रालय ने बाद में रूस के चार्ज डी अफेयर्स को बुलाकर इस कथित उल्लंघन पर अपना विरोध दर्ज कराया.

This evening, Russian military planes violated Lithuanian air space. This is a blatant breach of international law and territorial integrity of Lithuania. Once again, it confirms the importance of strengthening European air defence readiness.@LithuaniaMFA will summon Russian… pic.twitter.com/0GS6OrKaRx — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) October 23, 2025

बाल्टिक देशों में बढ़ाई चिंता

पिछले महीने NATO ने कहा था कि, उसने एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले 3 रूसी जेट को रोका था. उस समय भी रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस दावे को खारिज कर दिया था. यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच बाल्टिक देश रूस की हरकतों को लेकर काफी चिंतित हैं. रूसी युद्ध विमानों द्वारा हाल ही में हुई ड्रोन घटनाओं और हवाई क्षेत्रों का उल्लंघनों ने इस डर को बढ़ाया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शायद NATO की रक्षा प्रतिक्रिया को परख रहे हैं.

मॉस्को पर लगा बड़ा आरोप

कुछ यूरोपीय नेताओं ने Moscow पर हाइब्रिड युद्ध(Hybrid Warfare)में शामिल होने का आरोप लगाया है. हालांकि, क्रेमलिन(Russia)ने ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है. लिथुआनिया की प्रधानमंत्री ने भी इस उल्लंघन की कड़ी निंदा की और इसे रूसी धमकी का एक और काम बताया. उन्होंने Facebook पर लिखा, यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून और पड़ोसी देशों की सुरक्षा की परवाह कि बिना आतंकवादी देश की तरह व्यवहार कर रहा है.

अमेरिका-रूस तनाव

अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से परेशान हैं क्यों रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उनके प्रयास रुक गए हैं. मंगलवार को रूसी ड्रोनों और मिसाइलों ने यूक्रेन के ठिकानों पर हमला किया जिसमें एक महिला और उसकी 2 बेटियों सहित 6 लोगों की मौत हो गई. बुधवार को NATO प्रमुख मार्क रुटे के साथ White House में कमेंट के दौरान ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा, उम्मीद है वह समझदार हो जाएंगे. यह बात उन्होंने अमेरिका द्वारा रूस के तेल पर नए प्रतिबंधों की घोषणा के कुछ घंटों बाद कही.