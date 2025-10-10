यूक्रेन पर फिर रूस का मिसाइल अटैक, सर्दियों से पहले हमले की पीछे छिपी है खास रणनीति

Russia-Ukraine War: यूक्रेन और रूस के बीच 3 सालों से जंग जारी है, इस बीच यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के कीव में रशियन ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ. इसमें कम से कम 20 लोग घायल हो गए, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा और यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई.

एक बच्चे की मौत

यूक्रेन के दक्षिण-पूर्व में अलग-अलग हमलों में एक बच्चे की भी मौत हो गई. यूक्रेनी राजधानी कीव के सेंट्रल एरिया में, बचाव दल ने एक 17 मंजिला अपार्टमेंट इमारत से 20 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला, क्योंकि छठी और सातवीं मंजिल पर आग की लपटें उठ रही थीं.

बिजली हुई गुल

यूक्रेन की पीएम यूलिया स्विरीडेंको (Yuliia Svyrydenko) ने भी इस हमले को यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर "सबसे बड़े केंद्रित हमलों में से एक" बताया. कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को (Vitali Klitschko) ने कहा कि शुक्रवार के हमले से शहर के दोनों ओर बिजली गुल हो गई. यूक्रेन के सबसे बड़े बिजली ऑपरेटर, डीटीईके ने कहा कि कई क्षतिग्रस्त थर्मल प्लांट्स की मरम्मत का काम पहले से ही चल रहा है. 24 फरवरी, 2022 को रूस द्वारा पड़ोसी देश यूक्रेन पर अपना आक्रमण शुरू करने के बाद से एनर्जी सेक्टर एक प्रमुख युद्धक्षेत्र रहा है.

सर्दियों से पहले अटैक क्यों?

अधिकारियों ने बताया कि 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरे को घटनास्थल पर ही फर्स्ट एड दिया गया. राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की (Volodymyr Zelenskyy) ने सोशल मीडिया पर कहा कि रूसी हमलों ने नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया क्योंकि यूक्रेन सर्दियों के गिरते तापमान की तैयारी कर रहा था.

At many critical infrastructure sites, recovery efforts continue following Russia’s strike on the energy sector. It was a cynical and calculated attack, with more than 450 drones and over thirty missiles targeting everything that sustains normal life, everything the Russians want… pic.twitter.com/VoGrhhrVaW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2025

हर साल रूस करता है ऐसा हमला

हर साल, रूस कड़ाके की सर्दी के मौसम से पहले यूक्रेनी बिजली ग्रिड को ठप करने की कोशिश करता है, ताकि जनता का मनोबल गिरे. यूक्रेन में सर्दी अक्टूबर के अंत से मार्च तक रहती है, जिसमें जनवरी और फरवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं. यूक्रेन की वायु सेना ने शुक्रवार को कहा कि ताजा रूसी बमबारी में 465 हमलावर और नकली ड्रोन, साथ ही अलग-अलग तरह की 32 मिसाइलें शामिल थीं.

एयर डिफेंस ने 405 ड्रोन और 15 मिसाइलों को इंटरसेप्ट या जाम कर दिया. दक्षिण-पूर्वी जापोरिज्जिया रीजन में, आवासीय क्षेत्रों और ऊर्जा स्थलों पर हमलावर ड्रोन, मिसाइलों और गाइडेड बमों से हमला किया गया. सैन्य प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में एक 7 साल बच्चे की मौत हो गई और उसके माता-पिता और अन्य घायल हो गए. इस इलाके में एहतियात के तौर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को ऑफलाइन कर दिया गया है.