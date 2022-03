यूक्रेन से जंग के खिलाफ न्यूज चैनल ने उठाया बड़ा कदम, पूरे स्टाफ ने दिया LIVE इस्तीफा! देखें VIDEO

मॉस्को: यूक्रेन पर हमला (Russia Ukraine war) करने के बाद रूस की लगातार निंदा हो रही है. दुनिया भर के देश व संस्थाएं रूस के इस कदम का विरोध कर रही हैं. वहीं, रूस में भी कई लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है. इसी बीच एक रूस से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक टीवी चैनल के पूरे स्टाफ ने युद्ध के खिलाफ विरोध जताते हुए ऑन एयर इस्तीफा दे दिया है.

युद्ध को लेकर था आदेश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटना आखिरी लिबरल रूसी न्यूज टेलीविजन चैनल (Russian news tv channel) ‘टीवी रेन’ (Dozhd) में हुई. चैनल को रूसी अधिकारियों ने यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के कवरेज को बंद करने का आदेश दिया था. इसके बाद प्रबंधन ने चैनल के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया था. न्यूज चैनल के पूरे स्टाफ ने अपने आखिरी प्रसारण में 'युद्ध को ना' घोषित करने के बाद ऑन एयर इस्तीफा दे दिया.

Meanwhile TVRain, the last independent media outlet operating in Russia, has shut down — here's the last few minutes of its broadcast, poorly Google Translated. It then cut to Swan Lake, which has particular relevance: https://t.co/XXtUHroZkt pic.twitter.com/Iq7HSal7FW — Timothy Burke (@bubbaprog) March 3, 2022

चलाया गया बैले वीडियो

कर्मचारियों के नाटकीय ढंग से बाहर निकलने के बाद चैनल ने 'स्वान लेक' बैले वीडियो चलाकर प्रसारण बंद कर दिया. यह वही वीडियो था, जो 1991 में सोवियत संघ के पतन के समय रूस में सरकारी टीवी चैनलों पर दिखाया गया था.

दोबारा आएंगे वापस

इसको लेकर टीवी रेन (Dozhd) के नतालिया सिंधेवा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमें सांस छोड़ने और आगे काम करने के तरीके को समझने के लिए शक्ति की आवश्यकता है. उम्मीद है कि हम वापस हवा में लौट आएंगे और अपना काम जारी रखेंगे.

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

रूस के आखिरी स्वतंत्र न्यूज आउटलेट्स में से एक लिबरल चैनल के पत्रकारों ने शांति के लिए यह स्टैंड लेने का फैसला किया. चैनल के कर्मचारियों द्वारा लिया गया इस्तीफा देने का फैसला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है.

देश छोड़कर गए कर्मचारी

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, रूस के दूरसंचार नियामक ने पहले ही सप्ताह में टीवी रेन को रोक दिया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेशन के कुछ कर्मचारी अपनी सुरक्षा के डर से देश छोड़कर भाग गए हैं.

आधिकारिक खबरें करें प्रसारित

चैनल का कहना है कि हमें यह समझने के लिए ताकत चाहिए कि हम यहां से कैसे काम कर सकते हैं. इससे पहले यह बताया गया था कि रूसी मीडिया को केवल आधिकारिक स्रोतों द्वारा प्रदान की गई जानकारी को प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है.

