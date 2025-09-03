Trade War: ट्रंप धमकी ही देते रह गए इधर भारत मार गया बाजी, सस्ते तेल के साथ अब S-400 भी देगा रूस
Advertisement
trendingNow12906849
Hindi Newsदुनिया

Trade War: ट्रंप धमकी ही देते रह गए इधर भारत मार गया बाजी, सस्ते तेल के साथ अब S-400 भी देगा रूस

India US Tariff War: अमेरिकी ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है. लेकिन रूस सस्ता तेल और S-400 मिसाइल सिस्टम कि आपूर्ति कर सकता है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trade War: ट्रंप धमकी ही देते रह गए इधर भारत मार गया बाजी, सस्ते तेल के साथ अब S-400 भी देगा रूस

SCO Summit: मंगलवार को आई खबरों के मुताबिक, भारत बहुत जल्दी ही रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद सकता है. इसके अलावा रूस से ज्यादा S-400 मिसाइल सिस्टम भी मिलेंगे. रॉयटर्स के मुताबिक, सितंबर और अक्टूबर में भेजे जाने वाले कार्गो के लिए मिले प्रस्तावों में यूराल क्रूड का दाम ब्रेंट क्रूड से 3-4 डॉलर कम है. पिछले हफ्ते यह छूट करीब 2.5 डॉलर थी और जुलाई में सिर्फ 1 डॉलर थी. रूस की सैन्य-तकनीकी सहयोग सेवा के प्रमुख दिमित्री शुगायेव ने बताया कि, S-400 सिस्टम की आपूर्ति बढ़ाने पर रूस और भारत बातचीत कर रहे हैं. उम्मीद है कि 2026 और 2027 में भारत को आखिर 2 यूनिट मिलेंगे. भारत-रूस के बीच 5.5 अरब डॉलर का सौदा हुआ था जिसमें कुल 5 यूनिट शामिल थे जिसमें 3 यूनिट पहले ही भारत को मिल चुका है.

S-400 की अहम भूमिका
मई में भारती की सैन्य कार्रवाई Operation Sindoor में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी जो पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर हुई थी. रूस की एजेंसी TASS के मुताबिक, दिमित्री शुगायेव ने कहा कि इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना है. इसका मतलब है कि भारत को नई सप्लाई मिल सकती है.

यह भी पढें: अपने परिवार के चक्कर में अमेरिका का 'बंटाधार' कर रहे ट्रंप? सांसद ने लगाई फटकार, कहा- भारत-अमेरिका के रिश्तों को बर्बाद न होने देंगे

Add Zee News as a Preferred Source

रूठा बैठा है अमेरिका
रूस ने भारत को सस्ता तेल और ज्यादा S-400 देने की पेशकश ऐसे समय में की है जब अमेरिका भारत की रूस से तेल-हथियार की खरीद पर नाराजगी जता रहा है. पिछले महीने Donald Trump मे भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया. इनमें से आधे टैरिफ खासतौर पर भारत पर लगाए गए ताकि वह रूस से तेल ना खरीद सके. अमेरिकी हथियारों की कहना है कि, 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीद काफी बढ़ा दी है.

कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
रॉयटर्स ने बताया कि, सितंबर में भारत को रूस से तेल की आपूर्ति अगस्त से 10-20% ज्यादा हो सकती है. यह बढ़ोतरी 1.5 से 3 लाख बैरल प्रतिदिन तक हो सकती है. ट्रंप प्रशासन ने कई अधिकारियों ने हाल ही में भारत की आलोचना की और आरोप लगाया कि, भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर दोबारा बेच कर अरबों डॉलर कमा रहा है. 

रूस-यूक्रेन युद्ध
अगस्त की शुरुआत में ट्रंप ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ की पहली किस्त का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था, भारत ज्यादातर सैन्य सामान रूस से खरीदता है और चीन के साथ मिलकर रूस से ऊर्जा का बड़ा खरीदार है जबकि दुनिया चाहती है कि Russia-Ukraine War रुके. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन के तिनजियान में SCO सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई. मोदी ने भारत-रूस सहयोग की सराहना की और पुतिन ने भी रिश्तों को बहुत अच्छा बताते हुए मोदी को अपना 'खास दोस्त' बताया.

यह भी पढें: US Tariff: डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ हटाएंगे या कम करेंगे या फिर... अदालत से फटकार सुन चुके राष्ट्रपति आज करेंगे फैसला

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

trade warindia us tariff war

Trending news

इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
Bairabi Sairang Railway Line
इंजीनियरों ने पहाड़ों को चीर बिछा दी रेलवे लाइन! 'कुतुब मीनार' से ऊंचे पुल, 48 सुरंग
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
Weather
पहाड़ों से मैदानों तक जमकर आफत मचाएगी बारिश, फ्लड-लैंडस्लाइड को लेकर जारी अलर्ट
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
DNA
शरजील इमाम-उमर खालिद को दिल्ली HC से झटका, जमानत याचिका खारिज, फैसले का विश्लेषण
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
DNA
'बंगाल फाइल्स' में ऐसा क्या है, जिसकी रिलीज से डर रहीं ममता? परेशान फिर रहे निर्माता
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
Punjab
बाढ़ पीड़ित महिला का दुख देखकर भावुक हुए मुख्यमंत्री मान, दिया हर संभव मदद का भरोसा
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
DNA Analysis
ट्रंप पर 'सुखोई वाला' पलटवार, भारत-रूस का 'कॉम्बैट जेट ऑपरेशन', USA में हड़कंप!
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
DNA Analysis
माइनस 55-125 डिग्री तापमान में करेगा काम...ट्रंप के खिलाफ भारत का 'ऑपरेशन विक्रम-32'
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
jammu cloud burst
मौत के मुहाने पर बैठा जम्मू-कश्मीर? पता चल गए वो इलाके, जहां मौत का खतरा सबसे ज्यादा
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
Assam News in hindi
'बेचारे भटक गए थे, वापस घर भेज दिया', बांग्लादेशी घुसपैठियों पर CM हिमंता ने लिए मजे
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
Maratha protest
मराठा आरक्षण आंदोलन: हैदराबाद गजट क्या है, जिसे लागू करने की मांग पर अडे़ थे जरांगे
;