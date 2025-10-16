रूसी तेल भारत के लिए जरूरी... ट्रंप के दावे पर बोला मॉस्को; भारत ने कितना तेल खरीदा?

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप के बयान और भारत की प्रतिक्रिया के बाद अब रूस का बयान भी आ गया है. ट्रंप ने कहा था कि पीएम मोदी ने मुझे आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. इस पर भारत ने कहा कि वो अपने लिए ऊर्जा स्रोता का चयन राष्ट्रीय हित और भारतीय उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. भारत के इस बयान के बाद रूस ने कहा कि भारत और मॉस्को की ऊर्जा साझेदारी देश के राष्ट्रीय हितों के अनुसार जारी रहेगी.

तेल पर रूस ने क्या कहा?

रूस के भारत में राजदूत डेनीस अलीपोव ने कहा कि भारत और मॉस्को की ऊर्जा साझेदारी देश के राष्ट्रीय हितों के मुताबिक जारी रहेगी. मॉस्को ने कहा कि रूसी तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है. अलीपोव से जब पूछा गया कि क्या भारत रूस से तेल आयात करना जारी रखेगा, तो उन्होंने कहा,'यह सवाल भारतीय सरकार के लिए है. भारतीय सरकार सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखती है और हमारी ऊर्जा सहयोग इसी हित के अनुरूप है.'

भारत ने जवाब में क्या कहा?

ये बयान तब आए जब ट्रंप ने पत्रकारों से कहा,'प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे आज आश्वासन दिया कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे. यह एक बड़ा कदम है. अब हम चीन को भी ऐसा करने के लिए राजी करेंगे.' ट्रंप के इस बयान के बाद भारत ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति देश के हित में है. ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता और आपूर्ति की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए भारत कई स्रोतों से तेल और गैस खरीदता है. भारत ने आगे कहा कि जरूरत के मुताबिक भारत अपने ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं को बदल सकता है.

अमेरिका को लेकर क्या बोला भारत?

इस मौके पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जहां तक अमेरिका का संबंध है, हम कई वर्षों से अपनी ऊर्जा खरीद का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं. पिछले दशक में इसमें लगातार प्रगति हुई है. वर्तमान प्रशासन ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को गहरा करने में दिलचस्पी दिखाई है और इस पर चर्चाएं जारी हैं.

भारत ने रूस से कितना तेल खरीदा

ट्रंप के दावे और रूस से तेल खरीद के आंकड़ों पर नजर डाले तो भारत आज भी रूस का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक देश है. इसके साथ ही भारत ने सितंबर 2025 में रूस से 25597 करोड़ का कच्चा तेल खरीदा है. चीन रूस के कच्चे तेल का सबसे बड़े खरीदार देश है.