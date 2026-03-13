ईरान जंग ने तोड़ा ट्रंप का घमंड! भारत के बाद अब कई देशों से कहा- रूस से तेल ले लो

Brent Crude Prices: ईरान समेत मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ऊर्जा बाजार में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. ईरान की ओर से तेल और गैस को निशाना बनाए जाने के कारण वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ गई. इसी बीच अमेरिका ने पहले से जहाजों में लदे रूसी तेल की बिक्री को अस्थायी तौर पर अनुमति दे दी है. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद क्षेत्रीय तनाव तेजी से बढ़ गया है.

अमेरिकी ट्रेजरी ने जारी किया लाइसेंस

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने शुक्रवार को जारी नोटिस में बताया कि एक विशेष लाइसेंस जारी किया गया है जिसके तहत 12 मार्च को सुबह 12:01 बजे या उससे पहले जहाजों पर लादे गए रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़े लेन-देन की अनुमति दी गई है. यह अनुमति अस्थायी है और 11 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. इस कदम को ऊर्जा बाजार में संभावित आपूर्ति संकट को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष से वैश्विक तेल आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका है.

ईरान ने फिर दी सख्त चेतावनी

ईरान की सेना की केंद्रीय परिचालन कमान ‘खातम अल-अनबिया’ के एक प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अगर ईरान के ऊर्जा ढांचे या बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो इसका गंभीर जवाब दिया जाएगा. प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे और बंदरगाहों पर जरा सा भी हमला हुआ तो हम इस क्षेत्र के तेल और गैस को आग लगा देंगे. इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में तनाव और बढ़ गया क्योंकि खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है.

तेल की कीमतों में तेज उछाल

तनाव के चलते वैश्विक तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई. अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड अगस्त 2022 के बाद पहली बार 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. ब्रेंट क्रूड 9.2 प्रतिशत उछलकर 100.46 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ. वहीं अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 9.7 प्रतिशत बढ़कर 95.73 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. ऊर्जा बाजार में इस उछाल ने निवेशकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है.

होर्मुज स्ट्रेट में व्यापार प्रभावित

इस बीच ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के कारण खाड़ी क्षेत्र के अहम समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट से होने वाले व्यापार पर भी असर पड़ा है. रिपोर्टों के अनुसार, इस मार्ग से गुजरने वाले कई जहाजों की आवाजाही बाधित हुई है जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं.

ट्रम्प का बयान और बाजार की प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना उनकी सरकार की प्राथमिकता है भले ही तेल की कीमतों पर उसका असर क्यों न पड़े. हालांकि उनके इस बयान से बाजार को ज्यादा राहत नहीं मिली और वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों को डर है कि यदि मध्य पूर्व में संघर्ष लंबा खिंचता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति दोनों पर पड़ सकता है.